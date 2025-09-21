El enojo de Julián Álvarez con Diego Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Mallorca

La Araña falló un penal y salió reemplazado por Sorloth, que luego fue expulsado. El cordobés dejó una frase de enojo en el banco: “Siempre a mí”.

El empate 1-1 del Atlético de Madrid frente al Mallorca , por la quinta fecha de La Liga , no solo dejó un sabor amargo en lo futbolístico: también expuso el enojo de Julián Álvarez con Diego Simeone , luego de ser reemplazado tras fallar un penal. La Araña no ocultó su fastidio en el banco: “Siempre a mí…”.

La tensión se centró en la sustitución de Julián Álvarez , quien volvió a la titularidad tras superar molestias físicas. En el segundo tiempo, Simeone lo reemplazó para darle lugar a Sorloth, y la jugada terminó en desastre: expulsión del noruego y enojo del cordobés, que expresó su descontento al sentarse en el banco.

Consultado sobre la decisión, el entrenador intentó bajar el tono: “Julián es nuestro mejor jugador ofensivo. Lo necesitamos en un gran nivel. Estaba haciendo un gran partido. Pensé que necesitábamos a Sorloth, pero terminó expulsado en una jugada confusa”.

El encuentro en el Estadi Mallorca Son Moix comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Simeone. A los pocos minutos, el arquero Leo Román se lució al tapar un penal ejecutado por Julián Álvarez , tras una mano de Raíllo. Luego, el equipo madrileño insistió con llegadas de Raspadori , Barrios y Llorente , pero la primera parte cerró sin goles.

En el complemento, el ingreso de Alexander Sorloth complicó aún más al Aleti: el delantero vio la roja directa a los diez minutos por una dura falta. Paradójicamente, con uno menos, los de Simeone lograron adelantarse gracias a Conor Gallagher, que capturó un rebote de Román y puso el 1-0 parcial.

La alegría fue efímera: a cinco del final, Vedat Muriqi conectó de cabeza un centro de Jan Virgili y decretó el empate 1-1 definitivo, que dejó al Atlético a nueve puntos del Real Madrid, líder de la liga.

Con el empate, el equipo rojiblanco acumula otra decepción tras la derrota 3-2 frente a Liverpool en su debut en la Champions League. El calendario aprieta y el fastidio de Álvarez suma presión en un vestuario que, por ahora, no encuentra respuestas.