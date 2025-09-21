El empate 1-1 del Atlético de Madrid frente al Mallorca, por la quinta fecha de La Liga, no solo dejó un sabor amargo en lo futbolístico: también expuso el enojo de Julián Álvarez con Diego Simeone, luego de ser reemplazado tras fallar un penal. La Araña no ocultó su fastidio en el banco: “Siempre a mí…”.
El enojo de Julián Álvarez con Diego Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Mallorca
La Araña falló un penal y salió reemplazado por Sorloth, que luego fue expulsado. El cordobés dejó una frase de enojo en el banco: “Siempre a mí”.
La tensión se centró en la sustitución de Julián Álvarez, quien volvió a la titularidad tras superar molestias físicas. En el segundo tiempo, Simeone lo reemplazó para darle lugar a Sorloth, y la jugada terminó en desastre: expulsión del noruego y enojo del cordobés, que expresó su descontento al sentarse en el banco.
Consultado sobre la decisión, el entrenador intentó bajar el tono: “Julián es nuestro mejor jugador ofensivo. Lo necesitamos en un gran nivel. Estaba haciendo un gran partido. Pensé que necesitábamos a Sorloth, pero terminó expulsado en una jugada confusa”.
El Atlético de Madrid no pudo con Mallorca: Julián Álvarez falló un penal
El encuentro en el Estadi Mallorca Son Moix comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Simeone. A los pocos minutos, el arquero Leo Román se lució al tapar un penal ejecutado por Julián Álvarez, tras una mano de Raíllo. Luego, el equipo madrileño insistió con llegadas de Raspadori, Barrios y Llorente, pero la primera parte cerró sin goles.
En el complemento, el ingreso de Alexander Sorloth complicó aún más al Aleti: el delantero vio la roja directa a los diez minutos por una dura falta. Paradójicamente, con uno menos, los de Simeone lograron adelantarse gracias a Conor Gallagher, que capturó un rebote de Román y puso el 1-0 parcial.
La alegría fue efímera: a cinco del final, Vedat Muriqi conectó de cabeza un centro de Jan Virgili y decretó el empate 1-1 definitivo, que dejó al Atlético a nueve puntos del Real Madrid, líder de la liga.
Con el empate, el equipo rojiblanco acumula otra decepción tras la derrota 3-2 frente a Liverpool en su debut en la Champions League. El calendario aprieta y el fastidio de Álvarez suma presión en un vestuario que, por ahora, no encuentra respuestas.
