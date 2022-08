A la espera de Falcioni, Independiente goleó a Colón

Y como si hubiera sido un efecto dominó esta noche, con un improvisado entrenador como Juan José Serrizuela, respaldado por Leonel Ríos, ese cambio por el momento abstracto generó que se contuviera también la sangría de malos resultados que le permitió volver al triunfo después de seis jornadas sin conocer la victoria.

Esta oleada a favor pareció impulsada además por el hecho de que mañana reasumirá por tercera vez Julio Falcioni, que se fue de Colón a fin del año pasado y del "rojo" hace dos meses, pero ahora retornará sin un plazo específico de duración en el cargo a partir justamente de que los actuales conductores del club de Avellaneda, el presidente Hugo Moyano y su mano derecha, Héctor Maldonado, no se presentarán a esos comicios.

Y como todo tiene que ver con todo, mientras Colón, con Sergio Rondina al mando, sigue a los tumbos en el torneo local, a seis puntos de su clásico rival, Unión, que es el último que está entrando a la Sudamericana 2023 por Tabla Anual, el "Rojo", que está lejos de cualquier aspiración internacional y mucho más de la pelea por el título, parece celebrar más lo que puede pasar afuera que adentro de la cancha.

De hecho esta noche salió a quedarse con todo de entrada en un colmado estadio Brigadier Estanislao López y apenas habían transcurrido una decena de minutos cuando Luis Rodríguez perdió la pelota en tres cuartos de cancha y Leandro Fernández, la figura del encuentro se desligó rápidamente del balón habilitando a Damián Batallini, que logró la apertura del marcador con un derechazo cruzado.

El ex Argentinos Juniors les pidió disculpas a los hinchas de Independiente después del partido por sus gestos extemporáneos tras el clásico perdido con Racing Club, cuando al ser cambiado se quitó la camiseta y la revoleó, lo que provocó que le cayeran muchas críticas por esa actitud.

El que en cambio no tuvo reparos en aceptar que últimamente no sale "ni a hacer las compras por vergüenza", a partir de las malas performances del equipo, fue el mencionado Fernández, que sobre las postrimerías del primer tiempo marcó el segundo tanto de volea, con un derechazo bajo y cruzado desde la izquierda del área chica local.

Y en el arranque del segundo tiempo otro Leandro, su compañero de ataque, Benegas, de cabeza terminó de "liquidar" a Colón con un cabezazo convalidado por el árbitro Fernando Espinoza a instancias del VAR.

Por primera vez Independiente hacía tres goles en estas 11 fechas de campeonato y sus jugadores se dedicaron a sostener con la pelota y un básico 4-4-2 esa ventaja que Colón no tenía como remontar, ni siquiera descontar (Milton Álvarez reemplazó al arquero Sebastián Sosa, con una molestia muscular en el gemelo izquierdo).

"Estamos para el cachetazo", reconoció Rondina cuando llegó la tercera conquista roja, mientras que en Independiente se vivía un momento de alegría inusual en estos nuevos malos tiempos.

El 2 de octubre habrá elecciones en Independiente y sin conocerse el candidato por el oficialismo, Fabián Doman y Claudio Rudecindo aparecen como los referentes de la oposición para tomar este hierro caliente que es Independiente, lleno de deudas millonarias en dólares y vacío de puntos y aspiraciones en el mediano y largo plazo. Lejos del "Rey de Copas" que siempre seguirá siendo, aunque añorando aquella "belle époque".

En la próxima fecha Independiente recibirá a River Plate y su gente espera volver a ver al equipo en el Libertadores de América-Ricardo Bochini. Si es así y se levanta la restricción ahora que se determinaron las elecciones, podrá haber un poco de alegría en sus hinchas.

Formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Juan Sánchez Miño y Cristian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez; Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Alan Soñora y Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Juan José Serrizuela.

Goles en el primer tiempo: 11m. Batallini (I) y 44m. Leandro Fernández (I).

Gol en el segundo tiempo: 9m. Benegas (I).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Juan Álvarez por Pierotti (C); 19m. Baldomero Perlaza por Sánchez Miño (C); Rodrigo Márquez por Pozzo (I); 24m. Santiago. Rodriguez por Benegas (I); 38m. Tomás Sandoval por Luis Rodríguez (C), Javier Vallejo por Batallini (KI) y Gabriel Hachen por Soñora (I).

Amonestados: Meza (C). Batallini. Fernández y Benegas (I).

Cancha: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Fernando Espinoza.