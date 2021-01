Crisis en el 'Rojo': Pusineri y Burruchaga se van de Independiente

La firma de la renovación, que en principio iba a ser el jueves 31 de diciembre, se postergó primero para el sábado pasado y ahora nadie se anima a dar una fecha probable.

Sin chances de pelear por el título de la Copa Diego Maradona y eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, Independiente buscaría un cambio de timón.

La primera propuesta de los dirigentes había sido terminar la Copa Diego Armando Maradona, pero el entrenador, cuyo vínculo terminaba a fines de 2020, se puso firme y exigió que le aseguren hasta diciembre 2021.

Previo a la reunión entre Pusineri y la dirigencia, el vicepresidente, Pablo Moyano, lo respaldó públicamente en su cargo. "Mi idea es que Pusineri continúe siendo el técnico de Independiente, nos reuniremos con él para analizar y evaluar todo. Más allá de la mala suerte que hemos tenido en estos últimos dos partidos, ha promovido muchos chicos de inferiores", sostuvo Moyano en declaraciones radiales.

Junto a Pusineri, y pese a que estaban de veredas opuestas desde lo deportivo, también se fue Jorge Burruchaga, uno de los ídolos del club que tenía el cargo de mánager.

'Burru' sintió que no se respetó su figura de manager, ya que no pudo exponer sus argumentos de por qué debía seguir o no el entrenador y no tenía peso en las decisiones deportivas.

En horas de la tarde de este lunes, el campeón del mundo tuvo una reunión con el presidente Hugo Moyano, en la que le dió las razones de su renuncia.

"Jorge Burruchaga presentó su renuncia en el día de la fecha y dejó de ser el Mánager de nuestra institución. Independiente le agradece su trabajo y compromiso con el club y le desea el mayor de los éxitos tanto en lo personal como lo profesional", fue el texto que publicó el 'Rojo' en sus redes sociales.

Los nombres que surgieron inmediatamente para reemplazarlo fueron los del siempre postergado Daniel 'Rolfi' Montenegro, Bruno Marioni y Nicolás Frutos, todos exjugadores del club.

Claro que la salida de Burruchaga provocó un efecto cascada en la dirigencia, ya que el secretario deportivo, Jorge Damiani, pidió licencia por todo 2021, lo mismo que el vocal Walter Cilia. A fin de este año habrá elecciones en el club de Avellaneda.