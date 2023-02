Independiente separó del plantel a Barreto por no renovar el contrato Independiente comunicó este jueves que los futbolistas que no renueven el contrato con la institución anticipadamente no volverán a jugar en el club. Así, tomaron la decisión de separar al defensor Sergio Barreto del plantel profesional por no llegar a un acuerdo para extender su vínculo.