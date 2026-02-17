Nicolás Otamendi se cruzó con Vinicius y le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo: "Esta no la tenes"

El capitán del equipo portugués le mostró al delantero brasileño la imagen del trofeo obtenido en el Mundial de Qatar 2022. El episodio ocurrió dentro del área luego de un cruce del madridista con el argentino Gianluca Prestianni.

El cruce por playoff de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Benfica , que terminó este martes con triunfo 0-1 de visitante para el conjunto español, quedó atravesado por una denuncia de racismo presentada por Vinícius Júnior contra el ex Vélez Sarsfield Gianluca Prestianni y por un cruce entre el brasileño y Nicolás Otamendi en el Estádio da Luz.

El delantero madridista abrió el marcador, celebró con un baile y mostró su dorsal a la tribuna local, gesto que los futbolistas del equipo portugués interpretaron como provocación. De inmediato, el capitán Otamendi y varios compañeros increparon al atacante, lo que derivó en momentos de tensión en el campo de juego.

En medio de los cruces, Vinícius se acercó al árbitro François Letexier para denunciar que el argentino Prestianni lo habría insultado con la palabra “mono”. La acusación, realizada ante las cámaras, elevó aún más la temperatura del encuentro.

Frente a la denuncia, Letexier activó el protocolo antirracismo —con el gesto de cruzar las muñecas— y el partido permaneció detenido durante diez minutos mientras el VAR analizaba las imágenes en busca de pruebas concluyentes.

Durante la interrupción, Vinícius protagonizó además un intercambio con el entrenador José Mourinho : el brasileño se dirigió al banco de suplentes y se negó a regresar al campo hasta que finalizara la revisión, mientras el técnico insistía en que retomara su posición.

Tras examinar las tomas disponibles, el equipo arbitral y los asistentes del VAR no pudieron confirmar el insulto denunciado. Según trascendió, resultó imposible realizar lectura labial ya que Prestianni tenía el rostro cubierto con la camiseta.

El episodio tendrá continuidad fuera del campo: el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA anunció la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y evaluar eventuales sanciones.

El tenso momento entre Nicolás Otamendi y Vinicius

Más allá de la polémica, el partido estuvo marcado por múltiples roces. A los 35 minutos del primer tiempo se produjo otro cruce de alta tensión tras una caída de Rafa Silva en el área. Otamendi, Prestianni, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger y el propio Vinícius quedaron involucrados en la discusión.

Desde el lado del Real Madrid acusaron al portugués de simular para hacer tiempo; en ese contexto, Prestianni empujó al brasileño y Otamendi intervino en dos ocasiones frente a Mbappé.

Ya en tiempo añadido, a los 100 minutos, se registró un nuevo enfrentamiento entre Otamendi y Vinícius dentro del área. Tras un intercambio verbal, el defensor se levantó la camiseta y exhibió el tatuaje de la Copa del Mundo obtenida por Argentina en Qatar 2022. “Esta no la tenés, esta es mía”, le lanzó el ex Vélez y Manchester City al delantero brasileño, en el cierre de una noche caliente en Lisboa.