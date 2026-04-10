Alarmas en la Selección Argentina: se volvió a lesionar Lautaro Martínez a dos meses del Mundial 2026

El delantero se volvió a lesionar en el Inter y preocupa en la Selección argentina, ya que estaría otro mes fuera de las canchas cuando faltan poco más de dos para el inicio de la Copa del Mundo.

Alarmas en la Selección Argentina: se volvió a lesionar Lautaro Martínez a dos meses del Mundial

El delantero argentino Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo, por lo que se perderá al menos los próximos dos partidos del Inter de Milán , que va puntero en la Serie A .

La situación preocupa mucho en la Selección Argentina : faltan apenas 67 días para el debut en la Copa del Mundo contra Argelia en Kansas y Lautaro es una pieza clave para Lionel Scaloni.

“El Toro" viene de anotarle un doblete a la Roma, en lo que había sido su regreso a las canchas después de varias semanas.

La odisea del delantero argentino comenzó el pasado 18 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, cuando debió retirarse a la hora de juego por un desgarro que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda.

Luego de dicha lesión, el Inter quedó eliminado de la Champions League dando una muy pobre imagen ante el equipo noruego, que se impuso con un contundente resultado global de 5-2.

El regreso de Martínez se dio recién el pasado domingo 5 de abril, luego de más de un mes y medio alejado de las canchas, cuando se lució con un doblete en el triunfo 5-2 ante la Roma, por la trigésimo primera fecha de la Serie A de Italia, donde el Inter lidera con siete puntos de ventaja sobre su clásico rival, el Milan.

El delantero argentino se resintió de dicha lesión, por lo que se perderá al menos los próximos dos compromisos del Inter, que serán ante el Como y el Cagliari en la Serie A. En la presente temporada, Martínez es el máximo goleador de la Serie A con 16 anotaciones.

La Selección Argentina confirmó dos amistosos previos antes del Mundial: los rivales

La Selección Argentina jugará dos nuevos amistosos internacionales en la antesala del Mundial, luego de que la Federación de Honduras e Islandia anunciaran de manera oficial el cruce entre ambos equipos.

Por el lado de Honduras, el partido se jugará el próximo 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas, en el marco de una Fecha FIFA que servirá como preparación para ambas selecciones.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del combinado centroamericano, invita además a los hinchas hondureños en Estados Unidos a acompañar al equipo en este compromiso.

Mientras tanto, Argentina continúa definiendo el plantel con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, sumando rodaje y probando variantes en lo que va a ser la convocatoria final.

A su vez, Islandia, por medio de su página web, confirmó el amistoso internacional ante Argentina como parte de la preparación del campeón del mundo rumbo al Mundial 2026.