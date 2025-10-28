El arquero del Inter de Milán, Josep Martínez, atropelló y mató a un jubilado que iba en silla de ruedas en Italia

El hombre tenía 81 años y se transportaba en su silla de ruedas. Fue declarado muerto en el acto.

El arquero del Inter de Milán , Josep Martínez , protagonizó un grave accidente este martes por la mañana en la Via Bergamo de Fenegro , una zona residencial cercana al centro de entrenamiento del club lombardo. Según confirmaron medios italianos, el futbolista arrolló con su vehículo a un hombre de 81 años que se desplazaba en silla de ruedas , provocándole la muerte en el acto.

De acuerdo con el diario La Gazzetta dello Sport, el incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana. Pese a la rápida llegada de ambulancias, asistencia aérea y efectivos de los carabinieri , el anciano fue declarado muerto en el lugar .

El arquero español resultó ileso y permaneció en la escena intentando asistir a la víctima. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro y establecer responsabilidades .

Según una evaluación preliminar, el hombre en silla de ruedas habría cambiado de dirección de forma repentina , interponiéndose en el trayecto del automóvil conducido por Martínez.

Otra versión publicada por La Repubblica sugiere que la víctima pudo haber sufrido un mareo , lo que provocó que se desplazara hacia el carril contrario, cruzándose frente al vehículo del futbolista.

El impacto en el Inter y la reacción del jugador

Visiblemente conmocionado, Martínez colaboró en todo momento con los investigadores. Medios locales reportaron que “se mostró afectado y dispuesto a esclarecer lo ocurrido”.

Como señal de respeto, la dirigencia del Inter de Milán decidió cancelar la conferencia de prensa del entrenador Cristian Chivu, que estaba prevista para las 14 horas en la previa del partido frente a Fiorentina, correspondiente a la fecha 9 de la Serie A.

La trayectoria de Josep Martínez

Nacido el 27 de mayo de 1998 en Alcira, Valencia, Josep Martínez inició su carrera en el UD Alzira. En 2015, se incorporó a las divisiones juveniles del Barcelona, y dos años más tarde se sumó a la UD Las Palmas, donde debutó profesionalmente en el equipo filial.

Durante la temporada 2018-19, realizó la pretemporada con el primer equipo canario y debutó oficialmente en la Segunda División ante el CD Lugo, ganándose la titularidad hasta el final del torneo. Su rendimiento lo consolidó en la temporada siguiente como arquero principal.

En enero de 2020, fue transferido al RB Leipzig, aunque permaneció en Las Palmas hasta mitad de ese año. En Alemania disputó cuatro partidos oficiales en dos temporadas. Posteriormente, en junio de 2022, fue cedido al Genoa, con el que logró el ascenso a la Serie A, lo que activó su cláusula de compra y lo convirtió en jugador definitivo del club.

Finalmente, en julio de 2024, Inter de Milán pagó 13,5 millones de euros por su traspaso, dándole un salto clave a su carrera. Actualmente, es suplente del suizo Yann Sommer, pero considerado una de las promesas más destacadas del arco europeo.

El trágico episodio, ocurrido en las afueras de Como, mantiene consternado al mundo del fútbol italiano. Las autoridades continúan con las pericias y esperan los resultados de las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el accidente que terminó con la vida del hombre de 81 años.