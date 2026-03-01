La fuerza aérea israelí despliega nuevos ataques sobre Teherán, confirmó Benjamín Netanyahu + Seguir en









Tras los ataques a primera hora de este domingo, Israel realizó una nueva incursión en territorio de la capital iraní. La tensión en Medio Oriente crece a cada hora y temen por mayores represalias.

Israel realizó otro ataque sobre Teherán este domingo.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó desde sus redes sociales una nueva ola de ataques de su país sobre Irán. En un video posteado este domingo, el líder israelí anunció que se está llevando adelante una nueva ofensiva de la fuerza aérea sobre la ciudad de Teherán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que recibió "instrucciones para la continuación de la campaña" contra Irán durante una reunión con su ministro de Defensa, su jefe de gabinete y el jefe del servicio de seguridad Mossad.

video bombardeo israel sobre teheran Israel vuelve a atacar Irán con un fuerte bombardeo Hablando desde el tejado del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv, Netanyahu afirmó: "Nuestras fuerzas están ahora atacando el corazón de Teherán con cada vez más fuerza, y esto sólo aumentará aún más en los próximos días".

"Sin embargo, estos son días dolorosos", agregó. "Ayer, aquí en Tel Aviv, y ahora en Beit Shemesh, perdimos a seres queridos. Mi más sentido pésame a las familias".

video ataque israel sobre teheran El presidente iraní dice que el país está "aplastando las bases enemigas" El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, apareció en la televisión estatal en lo que parece ser un mensaje de video grabado. Expresó sus condolencias por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y aseguró que el consejo de liderazgo interino ha comenzado su trabajo.

video ataque israel sobre teheran Según los medios estatales iraníes, Pezeshkian forma parte del comité interino de tres hombres que ha intervenido para evitar un vacío mientras el cuerpo clerical selecciona al próximo líder supremo. Se dice que colabora con Mohseni Ejehei, presidente del poder judicial, y el ayatolá Ali Reza Arafi. Pezeshkian también dijo que las fuerzas armadas del país “decepcionarán” a quienes le atacan y que actualmente están “aplastando las bases enemigas”. video bombardeo israel sobre teheran Israel llama a filas a 100.000 soldados reservistas para reforzar su capacidad ofensiva y defensiva El portavoz militar israelí ha confirmado que 100.000 soldados de reserva han sido llamados a filas mientras continúa la operación contra Irán. Esta movilización refleja la gravedad de la escalada militar en la región y el compromiso de Israel de reforzar su capacidad defensiva y ofensiva ante posibles represalias iraníes. soldados israel