La muerte de Alí Jameneí: marchas, movilizaciones y protestas en Irán y varias partes del mundo

La muerte del líder supremo iraní desató marchas en Medio Oriente y disturbios en Karachi, donde al menos nueve personas murieron.

Tensión en Teherán: el gobierno iraní endurece su discurso tras la muerte del líder supremo.

La muerte del ayatolá Alí Jameneí desató marchas y protestas en Irán y en varias partes del mundo, y en Pakistán dejó al menos nueve muertos y decenas de heridos tras violentos enfrentamientos frente al consulado de Estados Unidos en Karachi. La tensión escaló horas después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la ciudad portuaria de Karachi, la más grande de Pakistán y capital de la provincia de Sindh, cientos de manifestantes intentaron irrumpir en el consulado estadounidense. Según informaron autoridades locales, al menos nueve personas murieron y alrededor de 25 resultaron heridas en los choques con la policía y fuerzas paramilitares.

Summaiya Syed Tariq , cirujana policial del principal hospital gubernamental , confirmó que inicialmente habían recibido seis cuerpos y varios heridos, pero la cifra de fallecidos ascendió a nueve tras la muerte de tres personas en estado crítico.

Los disturbios estallaron pocas horas después de que se conociera el asesinato de Jameneí en los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. Grupos de manifestantes, en su mayoría chiítas, arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad, incendiaron un puesto policial cercano y dañaron ventanas del consulado.

El alto funcionario policial Irfan Baloch aseguró que los manifestantes lograron vulnerar brevemente el perímetro del edificio, aunque luego fueron dispersados. “La situación ahora está completamente bajo nuestro control”, afirmó. También descartó como infundadas las versiones que indicaban que parte del consulado había sido incendiado.

iran (2) El consejo de liderazgo interino ya asumió funciones administrativas y de seguridad.

La embajada de Estados Unidos en Pakistán informó en la red social X que seguía de cerca las protestas en Karachi y Lahore, además de convocatorias en Islamabad y Peshawar. Recomendó a sus ciudadanos evitar multitudes y mantenerse atentos a las noticias locales.

Llamados a la calma y movilizaciones en otras ciudades

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, pidió moderación. “Tras el martirio del ayatolá Khamenei, cada ciudadano de Pakistán comparte el dolor del pueblo de Irán”, expresó en un comunicado. Describió la jornada como “un día de luto para la Umma musulmana y para el pueblo tanto de Irán como de Pakistán”, aunque instó a no tomarse la justicia por mano propia y a protestar de manera pacífica.

El gobierno provincial de Sindh también llamó a evitar la violencia. Sin embargo, durante horas la zona del consulado presentó escenas de caos, con cientos de efectivos desplegados para contener a los manifestantes.

iran (3) El nuevo liderazgo reafirma el camino trazado por el ayatolá Alí Jameneí.

En Multan, en la provincia de Punjab, se desarrolló una manifestación pacífica donde se corearon consignas contra Israel y Estados Unidos. Mamoona Sherazi, una de las asistentes, describió a Jameneí como una figura paternal y sostuvo: “Si Dios quiere, nunca nos inclinaremos ante Estados Unidos e Israel”.

También se registraron protestas en Lahore y se planearon movilizaciones en Islamabad y otras ciudades, mientras el gobierno reforzó la seguridad en embajadas y consulados para evitar una escalada mayor.

La muerte de Jameneí no solo abrió una crisis interna en Irán, sino que encendió la calle en distintos puntos del mundo, evidenciando el alcance regional y religioso del conflicto.