Donald Trump afirmó que hay "buenos candidatos" para liderar Irán tras el asesinato de Alí Jameneí









El presidente de EEUU dijo que una salida diplomática es “fácilmente” posible y aseguró que sabe quién conduce Irán, aunque evitó dar nombres.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existen “algunos buenos candidatos” para liderar Irán tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei y sostuvo que una solución diplomática a la crisis en Medio Oriente es “fácilmente” posible. El mandatario evitó brindar detalles sobre quién encabeza actualmente el régimen iraní.

Trump aseguró que el escenario es ahora más favorable que en jornadas anteriores. “Es mucho más fácil ahora que hace un día, obviamente, porque están bajo mucha presión”, señaló el magnate al referirse a las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Trump habló de liderazgo en Irán y evitó dar nombres Consultado sobre quién está al frente del país persa tras la muerte del líder supremo, el republicano respondió que lo sabe, pero optó por no revelarlo públicamente. Cuando se le preguntó a quién le gustaría ver liderando Irán, contestó: “Hay algunos buenos candidatos”.

trump ali khamenei El mandatario sostuvo además que los ataques estadounidenses e israelíes que terminaron con la vida de Khamenei fueron efectivos y podrían abrir una instancia de negociación. Según su visión, la ofensiva representó “un gran día” para Irán y “para el mundo”, al considerar que debilitó estructuras clave del poder iraní.

Ataques, represalias y cifras preliminares De acuerdo a fuentes cercanas a la operación, unos 40 funcionarios iraníes murieron durante los bombardeos del sábado. La ofensiva desató una rápida reacción de Teherán, que lanzó misiles balísticos contra Israel y atacó posiciones de otros aliados de Washington en Oriente Medio.

ataque israel y eeuu a iran FDI en español (X) Tras mantener conversaciones con funcionarios y líderes internacionales durante toda la jornada, Trump afirmó que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Sobre la represalia iraní, indicó: “Es lo que esperábamos”, aunque consideró que la magnitud fue inferior a lo anticipado. “Pensábamos que serían el doble”, explicó el presidente, quien reconoció que el panorama continúa siendo incierto. “Hasta ahora, ha habido menos de lo que pensábamos”, concluyó, mientras la región permanece en máxima tensión y bajo observación internacional.