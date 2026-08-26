El curioso motivo por el cual el Liverpool y el Real Madrid no podrán cruzarse en la Champions League

A pocas horas del sorteo de una de las copas más prestigiosas en el fútbol, el equipo “Red” lanzó un comunicado detallando que no podrán jugar contra el Real Madrid en Inglaterra. Además, otros cuatro equipos van a vivir la misma situación.

Alexis Mac Allister, el argentino que es verdugo del Real Madrid, no repetirá la fortuna de marcarles en Anfield.

La fase de liga de la Champions League , se sorteará este jueves a las 13, con la curiosidad de que el Liverpool y el Real Madrid no podrán cruzarse en Anfield Road debido a una regla que se dio a conocer en las últimas horas, gracias a un comunicado del conjunto inglés .

Según indican las normas del torneo, los Scousers recibieron al conjunto madrileño en las últimas dos temporadas y no se puede repetir tres veces seguidas, por lo que si la computadora inteligente los elige como rivales en el estadio Anfield , el enfrentamiento no se llevará a cabo y cambiarán de rivales.

En cambio, si es que la inteligencia artificial adoptada para los sorteos los junta pero con el Real Madrid como local , en el estadio Bernabéu, el duelo entre ambos si se va a poder jugar , gracias a que la regla dice que no se puede repetir locación.

El apartado 16.03 del reglamento de la última temporada de la Champions, escrito por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, dice: “El Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA ha determinado una condición adicional que podría aplicarse al sorteo de la Liga de Campeones de la UEFA para la temporada 2026/27, decidiendo que ningún partido individual entre los mismos dos equipos podrá repetirse en la misma competición con el mismo equipo local durante tres temporadas consecutivas ".

Además de ser un enfrentamiento que atrae a la mayoría de los fanáticos del fútbol, en los duelos anteriores el Liverpool se llevó por delante a los Blancos, aprovechando la localía. En 2024 le ganaron 2 a 0 , con goles de Alexis Mac Allister y de Coady Gakpo , mientras que en 2025 tan solo por 1 a 0 , con gol del mediocampista de la Selección argentina..

Los otros enfrentamientos que no se pueden repetir

Por otro lado, la misma regla afectará a cuatro equipos y dos disputas que también generan un gran espectáculo en la previa. Uno de ellos es el Benfica contra la Juventus, en el Allianz Stadium, de Turín. En la 2024/25 el local perdió 2 a 0 y en la temporada siguiente tomó revancha y ganó por el mismo marcador.

Los partidos que no se podrán dar: Arsenal vs Inter, en italia, y Juventus vs Benfica, también en Italia.

El otro enfrentamiento que no se podrá repetir es entre el Inter de Milán y el Arsenal, ambos duelos disputados en Italia. En la última temporada el equipo de Mikel Arteta, que posteriormente llegó a la final y la perdió, ganó 3 a 1, mientras que en la de 2024 ganó el de Lombardía por 1 a 0.

El consorcio de Jeff Bezos compró el 38% del Liverpool y tiene una opción para quedarse con el control

El consorcio de inversores liderado por Amit Bhatia, que integra al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y los Mittal Family Trusts, cerró hace unos días un acuerdo con Fenway Sports Group (FSG) para hacerse con una participación minoritaria del Liverpool.

Finalmente, se supo que el consorcio de inversores liderado por Amit Bhatia, que integra al fundador de Amazon Jeff Bezos y los Mittal Family Trusts, adquirió un 38% del Liverpool. X

Sin embargo, el dato relevante que trascendió en las últimas horas es que FSG vendió cerca del 38% del club de la Premier League al consorcio 1892 Holdings, encabezado por Bhatia, excopropietario del Queens Park Rangers, quien asumirá el cargo de vicepresidente del Liverpool.

Se trata de una participación mucho más significativa en el club y, además, existe la opción de que el consorcio adquiera una participación mayoritaria en el equipo de la Premier League durante los próximos 12 meses, según los términos de su acuerdo con FSG.

El consorcio de inversores liderado por Amit Bhatia, que integra al fundador de Amazon Jeff Bezos, adquirió el 38% del paquete accionario del Liverpool.

Sin embargo, se trata de una opción y no de un compromiso vinculante para el consorcio, aunque abre la puerta a que los inversores puedan aumentar su participación en el accionariado del Liverpool hasta hacerse con el control efectivo de la gestión del club de la Premier League.