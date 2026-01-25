La selección de fútbol que busca DT en redes sociales con insólitos requisitos + Seguir en









Ante el mal presente, decidieron abrir la búsqueda de entrenador con unos llamativos requisitos.

El próximo entrenador de esta selección será elegido por un curioso proceso. Freepik

Quienes no pudieron clasificar al Mundial 2026 ya trabajan en distintos aspectos pensando en la edición de 2030, por lo que son varias las selecciones de fútbol que buscan maneras de mejorar en este mismo instante. Aunque algunas exceden los métodos.

Recientemente, un combinado nacional se encuentra en la búsqueda de entrenador después de una serie de desastres deportivos. Pero lejos de utilizar medios tradicionales, decidió hacerla pública y con una llamativa lista de requisitos.

Federación Ruandesa de Fútbol Asociación Ruanda inició una curiosa búsqueda para tener a su próximo entrenador. Federación Ruandesa de Fútbol Asociación El anuncio de la selección de Ruanda para encontrar entrenador Ruanda inició la búsqueda de un nuevo entrenador que reemplace al argelino Adel Amrouche, tras una etapa de tan solo un año en el cargo. La Federación Ruandesa de Fútbol Asociación utilizó un método más que llamativo: formalizó esta vacante laboral con un pedido a través de sus redes sociales, con un enlace que dirige a quien haga clic a una página de FIFA dedicada a los empleos.

La fecha límite establecida era el 30 de enero, pero recientemente debieron extender este plazo hasta el 3 de febrero, debido a que estudian todas las candidaturas presentadas. Al hacerse viral el hecho, muchos entrenadores de distintas partes del mundo enviaron sus datos con el fin de ser contratados.

Cuáles son los requisitos para ser el próximo DT de Ruanda Si bien muchos curiosos enviaron la solicitud, los filtros elegidos por Ruanda para seleccionar al siguiente DT no son poco exigentes, sino todo lo contrario. Se requiere tener más de 10 años de experiencia en alto nivel profesional y cinco años de trabajo al mando de un combinado nacional. También deberán contar con licencia profesional UEFA, CAF Pro o CAF A.

Tendrán prioridad quienes posean formación en ciencias del deporte, entrenamiento y gestión de fútbol, dominio de sistemas de análisis de rendimiento y familiaridad con tecnologías de seguimiento basadas en GPS. Hablar inglés o francés otorga ventajas, pero no resulta excluyente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue de las funciones que tendrá en entrenador. La Federación Ruandesa de Fútbol Asociación dejaron aclarado que el nuevo DT deberá motivar a los jugadores antes, durante y después de los partidos. Ruanda Reuters El presente del combinado nacional africano no es el mejor. Reuters El presente de la selección de fútbol de Ruanda Ruanda no atraviesa un buen presente y necesita mejorar su fútbol con urgencia. En el ranking FIFA ocupa el puesto 130°, detrás de combinados nacionales como Malaui, Togo, Indonesia, Sierra Leona, Namibia, Mauritania, Níger, Comoras, Madagascar y Luxemburgo. Su mejor posición fue el puesto 64°, hace poco más de diez años, un signo de una debacle difícil de superar. El hecho de haber quedado cerca de clasificar a la reciente edición de la Copa África disputada en Marruecos y ganada por Senegal generó mucho malestar. Esto resulta llamativo, ya que solo consiguió clasificar a la edición de Túnez 2004, donde quedó eliminada en primera ronda.

