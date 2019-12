Riquelme denunció irregularidades, exigió la presencia de Macri y luego votó ovacionado por una multitud

"Que se cayó el sistema, que faltan boletas, que faltan sobres... Son tramposos, todos el mundo lo sabe, la única manera que pueden ganar esta elección es haciendo trampa", subrayó Riquelme, que llegó al club a las 9.55 con mate y termo en mano.

Denunció también que a micros con socios de filiales de provincias "les rompieron los vidrios y les pincharon las ruedas" para que no puedan asistir al acto eleccionario.

"Esto es joda, llevamos una hora y ya pararon la elección tres veces. El presidente de nuestro país, si es hincha de Boca como dice, tendría que estar acá para que esto sea una fiesta y todos los socios puedan votar", reclamó.

Riquelme también se mostró disgustado por una medida tomada por las autoridades electorales que impide a los candidatos, a excepción del presidente y vicepresidente primero de cada lista, entrar y salir libremente del club durante el horario del sufragio.

"Si yo entro ahora no puedo salir más porque sino me quedo afuera. Sólo pueden hacerlo presidente y vice primero de cada lista. Es joda, todas las reglas las ponen ellos", criticó.

"Pero es el país que tenemos y esta gente tiene mucho que ver con eso. Lo bueno es que ya todo el mundo lo sabe, por esos algo vamos a mejorar. Necesitan que la votación no sea normal porque sino no los vota nadie", puntualizó el ex futbolista.

El voto de Riquelme

Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente segundo de Boca Juniors por la lista opositora "Identidad Xeneize", votó a las 14.25 entre muestras de afecto por parte de sus fanáticos, empujones e insultos para el actual presidente, Daniel Angelici, su máximo rival político.

El exfutbolista emitió su sufragio después de un primer intento fallido por salir del búnker de su agrupación ubicado sobre la calle Irala, en cuya puerta se habían concentrado cientos de socios boquenses para saludarlo y pedirle una foto.

A las 14.20, el ídolo "xeneize" salió decidido rumbo a la mesa 47 y recorrió el trayecto rodeado de guardaespaldas y en medio de una marea humana que seguía sus pasos.

Al momento de depositar el sobre en la urna, los fanáticos estallaron con el cántico: "Riquelme es de Boca, de Boca no se va..." y luego hubo una dedicatoria especial para el actual presidente del club: "Angelici botón, Angelici botón, sos un hijo de p..., la p... que te parió".