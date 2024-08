Julián Álvarez, tras su llegada al Atlético de Madrid: "Estoy muy contento e ilusionado"

"Ahora me toca demostrar adentro de la cancha", destacó el jugador surgido en River, que explicó el origen de su apodo, "Araña": "Viene de muy chico. Cuando tenía tres o cuatro años jugando con mis hermanos y algunos amigos de un día para el otro empezaron a llamarme así. Toda la gente del pueblo me llamó siempre por 'Araña', capaz me decían Julián y ni me daba vuelta".

Por otra parte, contó: "Antoine (Griezmann) y Giuliano (Simeone) fueron los que más mensajes me mandaron. Rodri De Paul también".

Y adelantó: "Voy a intentar dar el máximo para encontrar mi mejor versión como futbolista, ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto. Prometo que siempre me voy a esforzar al máximo".

Álvarez llega al Atlético de Madrid tras disputar dos temporadas en el Manchester City de Inglaterra, con el que ganó seis títulos y anotó 36 goles en 108 partidos, a cambio de 75 millones de euros más otros 15 adicionales por objetivos.