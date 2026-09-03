Franco Colapinto habló sobre el retiro de Lionel Messi y lo comparó con su renovación con Alpine: "Estoy más triste que feliz" + Agregar ámbito en









El piloto argentino respondió ante la prensa por el retiro del astro nacional de la Selección argentina. Además, mostró sus sensaciones en la previa del Gran Premio de Monza.

Franco Colapinto se mostró triste ante el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.

Franco Colapinto habló este jueves en el Media Day de la Fórmula 1 y fue consultado por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina. El periodista enviado de la máxima categoría comparó el momento deportivo para los albicelestes, desde la felicidad de que el pilarense renovó con Alpine hasta la tristeza por la retirada de uno de los mejores jugadores de la historia.

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Ante esto, Colapinto fue contundente con su respuesta: “Más triste que feliz”, comenzó. Y agregó: “Leo nos dio tanta alegría y felicidad… personalmente, bueno, es un héroe del país. Por supuesto que verlo irse es muy triste, pero del otro lado él es un ser humano, los años pasan para todos. Él logró cosas increíbles, se mantuvo en los momentos más difíciles de su carrera solo para continuar luchando por sus objetivos y por el sueño de todo un país”, aseguró.

La primera vez que Messi y Colapinto se conocieron, junto a Rodrigo De Paul. YPF El 28 de abril de 2026 Leo Messi y el pilarense se conocieron por primera vez por una iniciativa de YPF para que puedan tener su primer encuentro privado, junto a Rodrigo De Paul, en la previa del Gran Premio de Miami. Cinco días más tarde, el día de la carrera, ambos se volvieron a encontrar y generaron millones de interacciones en redes sociales por ser dos de los deportistas argentinos más influyentes de los últimos años.

Por último, el piloto de Alpine demostró el aprecio que tiene para el excapitán Albiceleste: “Así que, sí, lamentablemente no va a continuar pero creo que todos estamos extremadamente agradecidos. No tenemos palabras para describir lo agradecidos que estamos con él, por habernos dado tantas alegrías y tantos momentos hermosos para compartir con los seres queridos”, concluyó.

Colapinto: "Monza va a ser complicado" Franco Colapinto volverá a subirse al A-526 después de dos semanas, tras su decimocuarto lugar en Países Bajos, aunque con un pack mejoras para volver a la zona de puntos. En la carrera pasada el equipo francés llevó mejoras solo para el auto de su compañero, Pierre Gasly, quien pudo sumar en la Sprint y en la largada del domingo, pero tan solo dos puntos. Debido a esto, Steve Nielsen, director del equipo, aseguró que el argentino usará las mismas mejoras para este fin de semana en Monza.

El A-526 de Colapinto será mejorado para este fin de semana. Aprovechando el Media Day, Colapinto fue consultado por esta cuestión y dijo: “Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande”, sentenció. Además, agregó que tendrán que analizar como funciona en Italia, debido al gran calor veraniego que está pronosticado para esa zona del país: “Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos. Creo que acá en Monza va a ser complicado. Intentaré maximizar las posibilidades que nos dé el coche durante la carrera”, concluyó. Horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza La actividad en el GP de Italia comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 7:30 y las 11 de la mañana. Por otra parte, el sábado a las 7 de la mañana será la tercera y última sesión de entrenamientos, mientras que cuatro horas después comenzará la clasificación. Finalmente, la carrera del GP de Italia está programada para el domingo a las 10 de la mañana. Franco Colapinto con la hinchada argentina. El cronograma del GP de Italia Viernes 4/9: Práctica libre 1 a las 7:30

Práctica libre 2 a las 11 Sábado 5/9: Práctica libre 3 a las 7

Clasificación a las 11 Domingo 6/9: Carrera a las 10