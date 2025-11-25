En diciembre llega la nueva temporada de "Fallout" a Prime y esto es todo lo que tenés que saber + Seguir en









La producción vuelve con una trama renovada, nuevas tensiones y personajes importantes que impulsan el rumbo de la historia hacia distintos territorios.

La segunda temporada de "Fallout" se estrena el 17 de diciembre en Amazon Prime. Gentileza - The Hollywood Reporter

La serie inspirada en la mítica franquicia de videojuegos retoma su camino, con una segunda entrega que va a ampliar su universo postapocalíptico. Prime Video ya confirmó su fecha de lanzamiento y adelanta detalles sobre el recorrido de los protagonistas y las fuerzas que se cruzan en su camino.

La nueva producción cuenta con escenarios más amplios, una trama llena de disputas territoriales y figuras que se hacen más importantes. La historia avanza hacia uno de los lugares más emblemáticos del mundo de Fallout, donde se define parte del nuevo tablero político.

Fallout 2 Gentileza - GamesRadar ¿De qué se trata "Fallout 2"? La nueva temporada llegará a Prime Video el 17 de diciembre de 2025, con un guion supervisado por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner. El relato retoma la ruta de Lucy, Maximus y The Ghoul, quienes se encaminan hacia el desierto del Mojave, con destino a New Vegas.

Este camino los enfrenta a grupos que buscan imponer su fuerza en el territorio y, a medida que avanzan, quedan expuestos a criaturas alteradas por la radiación, asentamientos que defienden sus reglas y nuevos líderes que intentan mover las fichas del mapa.

La figura de Robert House crece y condiciona el equilibrio entre facciones, lo que empuja a los protagonistas a tomar decisiones que modifican su futuro. Prime Video ya adelantó que la temporada incorpora locaciones basadas en el Mojave y en New Vegas, junto con escenografías desarrolladas especialmente para esta etapa del proyecto.

Tráiler de "Fallout 2" El tráiler de la segunda temporada de la serie se puede ver acá: Embed - Fallout - Segunda Temporada | Tráiler Oficial | Prime Video Reparto de "Fallout 2" El reparto está compuesto por: Ella Purnell : Lucy MacLean

Walton Goggins : The Ghoul / Cooper Howard

Aaron Moten : Maximus

Kyle MacLachlan

Moisés Arias : Norm MacLean

Sarita Choudhury : Lee Moldaver

Leslie Uggams : Betty Pearson

Frances Turner: Barb Howard

