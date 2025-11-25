Patricia Bullrich defendió a Lorena Villaverde tras su impugnación en el Senado: "No tiene ninguna causa" + Seguir en









La senadora electa por Río Negro fue impugnada por el PJ de su provincia al señalar causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral.

Patricia Bullrich aseguró que Lorena Villaverde debe asumir su banca en el Senado. Foto: NA

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, antes de dejar su cargo para asumir su banca en el Senado, defendió este martes a quien será su compañera de bancada en la Cámara alta, Lorena Villaverde, y cuestionó las impugnaciones contra la dirigente de Río Negro. La funcionaria remarcó que “no tiene ninguna causa, su certificado de antecedentes la pone en el lugar de los inocentes”.

La futura senadora fue impugnada por el peronismo de su provincia al señalar causas judiciales en curso y en condenas previas al sufragio electoral. El peronismo la acusa de haber incurrido en “amenazas y amedrentamiento a periodistas, abogados, y ciudadanos que en distintos medios de comunicación han hecho público el pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador” de Villaverde. La rionegrina tuvo una causa por narcotráfico en los Estados Unidos y está vinculada con el empresario que fue extraditado, también por narcotráfico, Federico "Fred" Machado.

En este marco, durante una conferencia de prensa, Bullrich remarcó que Villaverde es una senadora electa legítimamente y puso en duda las objeciones presentadas por la oposición. "Muchas veces se ha querido juzgar a alguien inocente porque es de un partido político distinto. Es una impugnación política, está bien, la hacen, pero no tiene mucho sentido”, sostuvo la ministra de Seguridad luego de presentar la Agencia Nacional de Migraciones.

El próximo viernes, en la sesión preparatoria, se definirá en el Senado, que quedará en manos de los 71 senadores restantes. Si la mitad más uno rechaza la asunción de Villaverde, esta tiene dos opciones. La primera es judicializar el tema. De ser así, su banca quedaría vacía hasta que la Corte Suprema se pronuncie. La segunda opción es renunciar y que su lugar sea ocupado por su suplente en la lista.

Al respecto, Bullrich remarcó que la Constitución deja en claro los requisitos para ocupar una banca y sostuvo que, mientras no haya una condena, "puede asumir". En ese sentido, agregó: “Para poder ser expulsadas de un cuerpo las personas tienen que tener una condena. Hay mucho ruido y pocas nueces”.

Patricia Bullrich apuntó contra Jorge Capitanich y Martín Soria Por otro lado, la ministra también se refirió a los casos de Jorge Capitanich y Martín Soria, contra quienes presentó impugnaciones a través de terceros. En primer lugar, vinculó al exgobernador de Chaco con “el montaje de la estructura del clan Sena que terminó en el femicidio de Cecilia”, en referencia al femicidio de Cecilia Strzyzowski. Sobre Soria, exministro de Justicia y actual diputado, apuntó: “Tiene una causa bastante grave que es la falsificación de la firma de su padre, luego de que este fuera asesinado por su madre, en un caso delicado”. Para cerrar, Bullrich afirmó: “Espero que todos los que han sido electos por el pueblo puedan asumir sus funciones”.