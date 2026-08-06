La AFA respaldó a Gianni Infantino en medio de la polémica por el plan de privatización del Mundial

Lo hizo a través de una carta publicada en el sitio oficial de la organización en la que destacó los avances en el avance del deporte y en una gobernanza “transparente”.

La Asociación del Fútbol Argentino difundió este jueves una carta en respaldo a la gestión de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. El mensaje destacó los avances realizados con respecto al desarrollo del deporte y la gobernanza del suizo. Además, valoró que se haya retirado el proyecto que había generado revuelo en la comunidad internacional del fútbol.

“En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años , que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente ”, comenzó la nota.

La difusión de esta carta se dio en medio de un clima sensible para Infantino que tuvo que retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise, que proponía crear una empresa para administrar las operaciones comerciales de los principales torneos, luego de la negativa de la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol . Y que a su vez está intentando recolectar los votos necesarios para conseguir la reelección.

En ese contexto, la entidad presidida por Claudio Tapia reconoció la acción de retirar el proyecto: “Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones ”.

La carta reafirma que la gestión de Gianni Infantino propició una “transformación profunda” de la FIFA y que abrió las puertas a todas las organizaciones miembro a poder seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles.

El apoyo incondicional de la AFA a Infantino

Casi cerrando el mensaje y para reafirmar su postura, la AFA agregó: “Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte”.

El presidente de la FIFA, Infantino, y el presidente de la AFA, Tapia, durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. @chiquitapia

Por último, la AFA, en nombre de “Chiqui” Tapia aunque la carta no está firmada, concluyó: “La Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo”.

El comunicado es el segundo que apoya a Infantino, el primero en hacerlo fue el de la Federación Africana de Fútbol. La UEFA por el otro lado se muestra decidida a apoyar a otro candidato para dirigir el ente que organiza el fútbol mundial.

Cuándo son las elecciones de la FIFA

Las próximas elecciones tendrán lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, uno de los países sede de la próxima Copa del Mundo. Allí se determinará el presidente a cargo de la FIFA hasta mediados de 2031.

En 2019 y 2023 debería haber habido elecciones, pero no se celebraron porque en ambas ocasiones Infantino fue el único candidato que se presentó y no hubo necesidad de llevar a cabo la votación.