Cerró el mercado de pases del fútbol argentino: los refuerzos de último momento y las negociaciones abiertas

Luego de la prórroga acordada por la AFA para terminar la ventana de transferencias este viernes 31 de julio, los equipos de la Liga Profesional de Fútbol se reforzaron hasta el último minuto.

El viernes 31 de julio cerró el mercado de pases de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de la prórroga anunciada por la AFA , cerró el mercado de pases de invierno en plena competencia del fútbol argentino este viernes. Con más de 70 fichajes confirmados, los equipos se reforzaron para afrontar el Torneo Clausura 2026.

La fecha inicial para el cierre de las inscripciones y transferencias de los jugadores era el 21 de julio , pero la organización presidida por Claudio Tapia la extendió al viernes 31 de julio . La única manera de que los clubes sumen nuevas incorporaciones es si venden un futbolista al exterior entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre , en tal caso tendrán tiempo hasta las 18 horas del último día para sumar un refuerzo.

Para hacerse efectivo ese traspaso, el jugador que es vendido tiene que haber estado en planilla en al menos el 25% de los encuentros disputados entre el Apertura y lo que se haya jugado del Clausura , y no cuenta como cupo de reemplazo un futbolista que vuelve de un préstamo y es transferido durante ese periodo de tiempo.

Barracas Central cerró a dos centrodelantero a días de que Gonzalo Morales haya sido apartado del plantel profesional por una denuncia de violencia de género. Nicolás Orsini rescindió su contrato con Boca y llega al Guapo como agente libre, y Facundo Bruera regresa desde San Lorenzo.

Estudiantes de La Plata volvió a ceder a préstamo al delantero Luciano Giménez , que firmó contrato para vestir la camiseta de Platense . Lucas Gómez también se va a préstamo, pero desde Argentinos Juniors a Newell’s por 18 meses.

Por el otro lado, Gimnasia y Esgrima La Plata fichó a préstamo a Agustín Colazo desde Unión y Tigre a Nicolás Dubersarsky desde Austin de la MLS. Ignacio Pussetto y Rodrigo Fernández Cedrés, que estaban entrenando con la reserva de Independiente, dejaron el club de Avellaneda y se fueron cedidos a Huracán.

Martín Río llega a San Lorenzo a préstamo por 18 meses desde Talleres, junto a Emiliano Amor que arribó como agente libre y firmó hasta 2027 luego de su paso por Defensa y Justicia. El Ciclón también fichó a Danilo Arboleda, luego de que el jugador rescindiera su contrato con Banfield. Además, el Ciclón sumó a Ignacio Zaballa de la reserva de River.

Martín Río firmó con San Lorenzo a préstamo por 18 meses desde Talleres. @sanlorenzo

Federico Mancuello no sobrevivió la limpieza de jugadores de Gustavo Quinteros y firmó contrato con Argentinos Juniors hasta 2027, luego de haber rescindido con Independiente hace casi un mes. El jueves, Tomás Pérez dejó Racing y se incorporó a Defensa y Justicia a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra por el 50% de su pase.

Luego de varias negociaciones, el último día del mercado de pases River cerró el fichaje de Tobías Andrada. El mediocampista de Vélez firmará contrato por, al menos, cuatro temporadas.

El último de los fichajes de este viernes fue Jeremías Lucco que dejó Belgrano para sumarse a préstamo a Defensa y Justicia hasta diciembre de 2027 sin cargo y con opción de compra.

Los pases caídos y los que aún se pueden dar en el fútbol argentino

Boca está en negociaciones con Napoli por el pase de Exequiel Zeballos, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de este año, por lo que desde el 1 de julio ya puede negociar como agente libre para incorporarse a otro club el próximo año. De confirmarse el fichaje antes del 2 de septiembre, el club italiano deberá ejecutar la cláusula de rescisión y el Xeneize podría incorporar un jugador antes de esa fecha.

Además, Boca desistió de la negociación con Belgrano de Córdoba por el delantero Lucas Passerini. La principal razón serían los u$s5 millones que pedían desde el Pirata por el jugador de 32 años.

Con la visita de los dirigentes de Vasco Da Gama a Buenos Aires, según medios de Brasil, habrían llegado a un acuerdo para fichar a Santiago Sosa de Racing por una cifra que ronda entre los u$s7 millones y u$s8 millones.