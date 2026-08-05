El VAR semiautomático ya tiene fecha de debut en el fútbol argentino + Agregar ámbito en









El Director Nacional de arbitraje de la AFA dio una charla sobre el futuro de la profesión y anunció esta nueva medida para el fútbol del país. Además, se confirmaron las fechas de la Copa Argentina.

Federico Beligoy confirmó las actualizaciones del Var para el fútbol argentino. @Afa

Federico Beligoy habló este miércoles en el cierre de la jornada del Comité Ejecutivo de la AFA en el predio Lionel Messi, y confirmó que el 12 de agosto se comenzará a utilizar el nuevo sistema tecnológico del VAR semiautomático, tal como sucedió en la Copa del Mundo de 2022 y 2026.

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Esta nueva manera para determinar los fueras de juego en el fútbol argentino dictaminarán un antes y un después. Entre los detalles de este nuevo sistema aseguró que detecta la posición adelantada a través de varias cámaras, en las que se sumarán 28 a las habituales, y automáticamente se envía una alarma a las autoridades VAR para que chequeen.

CLaudio "Chiqui" Tapia y Federico Beligoy. @Afa Este nuevo avance tecnológico se comenzará a usar en los octavos de final de la Copa Argentina, que ya tienen fecha confirmada y la última vez que se utilizó el VAR en dicha competición fue en la final de la edición de 2025, entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. El encuentro lo terminó dando por victorioso a los de Mendoza por penales, tras el empate por 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Además de tener un sensor dentro de la pelota que envía datos de contacto, contarán con una docena de cámaras de seguimiento individuales y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, para analizar las extremidades relevantes cuando se tenga que sancionar un fuera de lugar.

Cuándo se juega la Copa Argentina Los octavos de final de la Copa Argentina fueron otro punto de foco en la reunión del Comité Ejecutivo, en donde además de asegurarse que el VAR debutará en la competición, también se confirmó cuando serán los partidos de la siguiente ronda y de la final, que tendrá lugar el 4 de noviembre.

Entre los partidos más importantes de la ronda se encuentra el Boca contra Vélez que se jugará el miércoles 2 de septiembre a las 21.15, aunque aún sin estadio confirmado. Los Xeneizes llegan de eliminar a Sarmiento por 2 a 0, mientras que los Fortineros le ganaron por la misma cantidad a Gimnasia y Tiro de Salta. Boca y Vélez se volverán a ver las caras por Copa Argentina, después de que el Fortín gane en 2024. @BocaJrsOficial Los partidos de octavos de final: Miércoles 12 de agosto Atlético Tucumán vs. Independiente. 19.15 horas, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Martes 18 de agosto Deportivo Riestra vs. Gimnasia. 17 horas, en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. Banfield vs. Midland. 21.15 horas, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Miércoles 19 de agosto Racing vs. Belgrano. 19.15 horas, en el Estadio Único La Pedrera. Miércoles 26 de agosto Aldosivi vs. Independiente Rivadavia. 21.15 horas, en el Estadio Florencio Sola. Jueves 27 de agosto Estudiantes vs. Barracas Central. 19 horas, con sede a confirmar. Platense vs. Insituto. 21.15 horas, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Miércoles 2 de septiembre Vélez vs. Boca. 21.15 horas, con sede a confirmar.