La FIFA abrió procesos disciplinarios contra Argentina: qué le imputan y las posibles sanciones

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió siete expendientes contra la Selección Argentina por distintos hechos de violencia durante el Mundial 2026.

Luego de la final del Mundial 2026 , la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por diferentes incidentes ocurridos durante la reciente Copa de Mundo.

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La investigación incluye siete expedientes sobre cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el comienzo de los partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad y la exhibición de mensajes considerados inapropiados.

El procurador designado recomendó imputar a Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala , integrante del cuerpo técnico argentino, por hechos de violencia al finalizar la final. También quedó involucrado el español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi.

Paredes afronta tres cargos por posibles agresiones, mientras que Molina fue acusado por dos episodios de esa naturaleza: uno consumado y otro en grado de tentativa. Roberto Ayala también recibió un cargo por una presunta agresión.

Molina, además, quedó bajo investigación por una posible conducta antideportiva. Por la misma infracción fueron imputados Thiago Almada y Gavi.

Por esto, Paredes, Molina y Ayala podrían recibir hasta tres fechas de suspensión para los próximos partidos oficiales. Mientras que Almada afronta una fecha de castigo.

Por otro lado, se le abrió un expendiente a Enzo Fernández por su expulsión en la final. La AFA tiene dos días para contestar, donde se estima que le darán una fecha de suspensión.

Luego hay otro item de irregularidades menores en los partidos ante Suiza e Inglaterra, como salida del equipo tarde en el primer y segundo tiempo (artículos 14.5 y 17.2b).

El punto más grave de los expendientes contra Argentina son los cánticos discriminatorios de los hinchas y la bandera que exhibieron los jugadores sobre las Malvinas (artículo 13.2; 17.2 y 15).

La Selección ya fue penada, por ejemplo, en el último partido en el Monumental con el cierre de una tribuna (luego la AFA logró cambiar la sanción y le permitieron abrir la tribuna para chicos de clubes y de escuelas públicas).

Estás sanciones de cerrar parte del estadio correrían otra vez en Eliminatorias. La AFA hará descargo de todos los casos.