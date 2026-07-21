Cuti Romero le respondió a los detractores de Argentina: "Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas" + Agregar ámbito en









Tras la lesión que lo sacó en el segundo tiempo, el cordobés escribió en sus redes sociales y prometió que la selección argentina volverá a pelear por lo más alto

Cuti Romero le respondió a los detractores de Argentina: "Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas" @Argentina

Tras la dura derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, donde fue superada por su par de España y perjudicada por el árbitro esloveno Vincic, uno de los referentes del equipo nacional publicó un fuerte posteo en las redes sociales apuntando contra los detractores de la "Albiceleste".

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Cristian “Cuti” Romero lanzó un mensaje que resonó fuerte. “Y esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo, porque nadie quería seguir escribiendo esta hermosa historia más que nosotros”, arrancó el defensor en su cuenta de Instagram.

El texto fue emotivo, sin eufemismos, sin fórmulas. “Soñábamos con llevar otra vez la copa a casa y no se dio”, continuó. “Hoy toca levantarse. Volver a empezar. Trabajar más, creer más y prepararnos para que esta camiseta vuelva a estar donde nosotros mismos la pusimos estos últimos años, en lo más alto”, agregó.

Además, reivindicó la entrega del grupo. “Dejamos la vida”, escribió el cordobés, antes de agregar que, pese al resultado, el equipo nunca dejó de representar a la Argentina “con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”.

La frase que eligió para marcar ese límite fue directa: “Nos tocó terminar segundos, pero jamás dejamos de representar a la Argentina con el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”.

Romero no buscó excusas en su mensaje: “Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles”. Y les dejó en claro que el equipo jugó pensando en ellos: “Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo. Sentimos ese cariño todos los días”. La frase con la que cerró su publicación fue la que le dio título a este momento, refiriéndose a los detractores y los anti Argentina: “Las finales no se regalan, se ganan llegando a ellas”. Y agregó que el grupo seguirá peleando, “unido, con la misma ilusión de siempre”.