La AFA publicó los polémicos audios del VAR de River-Barracas Central: "Le pega en la mano, pero..."

La casa madre del fútbol argentino difundió los audios del VAR en la polémica jugada que no sancionaron penal a favor de River por mano de un defensor de Barracas Central.

La Liga Profesional de Fútbol volvió a difundir tras mucho tiempo los audios del VAR y el primero en salir a la luz fue el de la jugada polémica en el triunfo de River ante Barracas Central, por la primera fecha del Torneo Apertura.

Cuando el partido estaba 0-0, la polémica se dio por una acción ocurrida a los 17 minutos del primer tiempo: Fausto Vera remató con el arco, pero Gastón Campi se tiró al piso y evitó el gol con su mano derecha.

Embed La explicación del VAR por la mano que reclamó River y no fue penal En el material editado por la LPF, explicó la decisión arbitral: “Un jugador de River remata a la portería y el balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable. El equipo VAR, en claro uso de las consideraciones, interpreta correctamente, confirmando la decisión de campo de no penal”.

Luego, el video muestra el diálogo entre el árbitro principal, Nicolás Ramírez, y los encargados del VAR, Héctor Paletta y Jorge Broggi. “No veo si impacta en la mano, ¿dónde impacta?”, consulta Ramírez. Tras descartar un posible fuera de juego, desde la cabina responden: “Le pega en la mano, pero tiene el cuerpo por detrás y la está cerrando al cuerpo. Bien, bien valorado”, ratificó.