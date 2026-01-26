Carlos Rottemberg: "El balance final de la temporada teatral en Mar del Plata será más que aceptable" Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Carlos Rottemberg sostuvo su “boca de urna” estimado hasta marzo, con una caída de 15% de espectadores respecto al año anterior en Mar del Plata. El teatro porteño requiere de mayor análisis para evaluar a fin de febrero como fue la concurrencia a los estrenos.

"La cena de los tontos" es la más vista de Mar del Plata con Gustavo Bermúdez en el lugar que dejó Mike Amigorena, con Martín Bossi y Laurita Fernández.

Si bien en el ambiente teatral se comenta que la asistencia a teatros está difícil a nivel público, el balance cerrado a la tercera semana de enero, sumado a la preventa de la última del mes, conforman un “boca de urna” de alrededor del 15% menos de espectadores respecto al año anterior. Los datos aportados y analizados por Carlos Rottemberg con vaticinio estimado hasta marzo, encuentran argumentación en los siguientes puntos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La caída de público se basa en una previsible afluencia menor de turismo causada por la elección de viajar al exterior ante el cambio conveniente de la moneda.

No es menor el factor meteorológico: una ola de calor inusual en el final del año e inicio del nuevo que provocó menos movimiento para actividades cerradas. En una ciudad balnearia la playa es el principal atractivo y el clima un factor determinante. Rottemberg recuerda que el cambio meteorológico abrupto de calor a frío hizo modificar por primera vez en tres oportunidades los comandos de refrigeración a calefacción y viceversa de las salas en tan solo doce días. De hecho un año atrás, Mar del Plata vivió su otoño en diciembre 2024 hasta Reyes 2025. Eso favoreció a los datos estadísticos de aquel arranque.

Otra de las razones se atribuye a un diciembre con pocos estrenos y muchas reposiciones en Mar Del Plata con lo que funcionó mejor en Buenos Aires, por caso, “La cena de los tontos”, "Chanta" - Rada estrenó en el Lido con dobles funciones llenas-,"Fátima universal”. “Pretty Woman”, “Sex” y de los pocos lanzamientos ubicados en el ránking figura “El secreto” con Gerardo Romano, Ana María Piccio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari.

Sin embargo el principal parámetro a evaluar para el balance final será lo acotado de la temporada, teniendo en cuenta que el mejor fin de semana largo (Carnaval) este año será el 16 y 17 de febrero, mientras que en 2025 resultó el 3 y 4 de marzo, lo cual “estiró febrero”. Esta vez la temporada “alta” se reducirá a solo ocho semanas, finalizando con la primera quincena de febrero.

Un detalle no menor es el crecimiento en la demanda en su tercer año del programa “Precios Amigables”, una propuesta que sigue gozando mayor audiencia cada verano para hacer más accesibles las entradas. De cara a la temporada teatral fuerte a partir de marzo, auguran buenas ventas con la obra de Guillermo Francella, “Desde el jardín”, a estrenarse en el Metropolitan, y el ránking de las más vistas encabeza con “Rocky”, “Modavksy”, “Las hijas”, todas reposiciones, el estreno de “Papá por siempre” y “Company”, sigue los reestrenos “Cuestión de género”, “Quíén es quién”, “La función que sale mal”, el debut de “El divorcio del año” y cierra con “Empieza con D, siete letras”. El hito lo sigue marcando “Charie y la fábrica de chocolate”, que a 134 días de su estreno supera la preventa lograda por “Matilda”, “School of rock” y “La sirenita”.