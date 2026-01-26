Flamengo sigue rompiendo récords: realizó la compra más cara de la historia del fútbol de Sudamérica + Seguir en









El vigente campeón de la Copa Libertadores realizó la operación más grande de la historia del fútbol sudamericano para concretar el regreso de una figura de la Selección de Brasil.

Flamengo concretó un movimiento histórico en el mercado de pases. El club de Rio de Janeiro llegó a un acuerdo con West Ham inglés para repatriar a Lucas Paquetá, por una cifra fija de 41,25 millones de euros, Un número que se transforma en la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano.

Con este número, Flamengo le arrebata el récord a un rival directo en Brasil como Cruzeiro, que recientemente había sacudido el mercado la incorporación de Gerson desde el Zenit de Rusia por 35 millones de euros.

El club de Belo Horizonte había acordado una operación récord, estableciendo un techo que parecía imposible para la región. Sin embargo, Flamengo ahora va por más y lo superó. La negociación con West Ham no contempla bonos ni variables y el punto clave pasa por el esquema de pago: mientras el club brasileño busca abonarlo en cuotas a tres años, los ingleses quieren resolverlo en un plazo más corto, cerca de 18 meses.

Además, el panorama deportivo también favoreció la salida: West Ham logró sumar victorias en la Premier League sin Paquetá, y el futbolista habría dejado claro que no quiere volver a vestir la camiseta de los “Hammers”, empujando fuerte para destrabar la repatriación. Si todo se encamina, podría sumarse rápido y estar disponible para la Supercopa Rei del próximo domingo contra Corinthians en Brasilia.

De esta manera, Paquetá volverá a jugar con la camiseta del "Mengao" tras 8 años, en los que estuvo en Europa, regresando al club donde debutó profesionalmente.

Con este bombazo, Flamengo logra incorporar una figura que suele ser titular en la Selección de Brasil, como mediocampista ofensivo. También marca un antes y un después en el fútbol sudamericano, en un mercado que ya venía creciendo fuerte y que ahora quedaría reconfigurado con una cifra que rompería todos los registros. Las 10 compras más caras del fútbol sudamericano Lucas Paquetá (Flamengo) - US$41 millones

Gerson (Cruzeiro) – US$35 millones

Vitor Roque (Palmeiras) – US$30 millones

Wendel (Botafogo) – US$23 millones

Thiago Almada (Botafogo) – US$23 millones

Paulinho (Palmeiras) – US$21 millones

Carlos Alcaraz (Flamengo) – US$21 millones

Gabriel Barbosa (Flamengo) – US$20 millones

Luiz Henrique (Botafogo) – US$19 millones

Gerson (Flamengo) – US$17 millones

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) – US$17 millones