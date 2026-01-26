Rawayana llega a la Argentina con su "¿Dónde es el after? World Tour": cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Los oriundos de Venezuela se presentarán en Argentina con su show el próximo 20 de agosto en el Movistar Arena.

La banda venezolana llega al país.

La banda ganadora del Grammy y del Latin Grammy, Rawayana, llevará su aclamado nuevo álbum de estudio, "¿Dónde es el after?", a los escenarios en una ambiciosa nueva gira que iniciará en abril y recorrerá Latinoamérica y España.

La gira se anuncia a menos de un mes del lanzamiento de su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde Es El After? un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Rawayana en Argentina La preventa BBVA Visa comienza el lunes 02 de febrero a las 13hs con un beneficio de 3 cuotas sin interés. Mientras que la venta general se habilitará el martes 03 de febrero a las 13hs con todos los medios de pago y un beneficio de 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa a través de www.movistararena.com.ar.

image El ¿Dónde es el after? World Tour, promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los recintos más importantes de Sudamérica. La gira continúa en mayo, con dos presentaciones confirmadas en España: el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau St. Jordi de Barcelona.

En junio, la agrupación hará su regreso triunfal a México, con shows confirmados en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el mítico Palacio de los Deportes capitalino. A mediados de mes, Rawayana visitará El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica antes de dirigirse, en agosto, a Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

