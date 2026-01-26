Javier Timerman sobre el panorama económico global: "O el mercado no le cree a Donald Trump o hay una gran crisis" + Seguir en









El economista, quien trabajó como trader en Estados Unidos gran parte de su vida, ofreció su mirada sobre la incertidumbre geopolítica actual.

Javier Timerman: “Los bancos empezaron a abandonar el negocio de tomar riesgos” DP

El economista y asesor financiero Javier Timerman analizó la evolución del sistema financiero global, el rol de los bancos y los cambios estructurales que dejó la crisis internacional de 2008.

Respecto a las consecuencias de esa debacle, Timerman fue contundente al señalar que “los bancos empezaron a abandonar el negocio de tomar riesgos”, y remarcó que las consecuencias de ese proceso aún se sienten en la economía global. "La automatización y los algoritmos comenzaron a reemplazarnos", explicó.

El presente económico a nivel geopolítico, según Timerman Al ser consultado por el impacto de las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial y una consecuente reconfiguración geopolítica a nivel económico, el especialista repasó: "Vamos un mes de este 2026, y la semana pasada Trump pasó a querer dinamitar la OTAN, una alianza que para EEUU siempre fue importantísima, por una situación como la de Groenlandia, de la que la mayoría de norteamericanos nunca escuchó".

Donald Trump Groenlandia Timerman ironizó que, según el mandatario republicano, EEUU de repente "no puede vivir sin Groenlandia, es el peligro más grande que enfrentó el país", pero hizo hincapié en que, "hoy lunes, ya nadie habla de eso. Eso es lo que genera la política de Trump, ir de un extremo a otro".

Sobre el discurso de Mark Carney, primer ministro canadiense, opinó que la actitud de Trump no responde a una actitud histórica de EEUU, y sostuvo que lo que propuso —una unión entre países de economías "medianas"— ya está ocurriendo. Asimismo, expresó que el consenso entre expresidentes del establishment político estadounidense en contra de Trump es llamativo, y que marca un escenario de incertidumbre a nivel global.

Sobre este panorama, el economista dijo que "a Argentina lo favorece" pero que "en algún momento va a haber un error", amenazas que terminarán en un conflicto. Finalmente, desestimó el movimiento de los activos de refugio ante este contexto: "O el mercado no le cree a Trump o hay una gran crisis". Además, dejó una mirada de largo plazo sobre el escenario mundial: “Creo que eventualmente el mundo no se destruye”, subrayando la capacidad de adaptación del sistema económico pese a las crisis recurrentes.

