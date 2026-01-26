Comenzó la pretemporada de la Fórmula 1: Franco Colapinto probó su nuevo Alpine A526 + Seguir en









El piloto argentino estuvo presente en Barcelona, donde ensayó por primera vez con el nuevo modelo de su Alpine. Tuvo un inconveniente mecánico durante la sesión inicial con el A526, provocó bandera roja, pero no fue grave y siguió girando en pista.

La pretemporada 2026 de la Fórmula 1 se puso en marcha este lunes con los primeros test oficiales en el circuito de Barcelona, que tuvieron al piloto argentino Franco Colapinto a bordo de su nuevo Alpine A526.

Los preparativos para la nueva campaña de la máxima categoría del automovilismo tendrán lugar hasta el viernes 30 y contará con la participación de la mayoría de los equipos desde el comienzo, aunque habrá algunas ausencias.

Con el calendario completo confirmado, las escuderías ya comienzan a preparar lo que será el arranque de la nueva temporada de la F1, la cual contará con diversos cambios reglamentarios.

En la misma línea, Alpine con Colapinto y el francés Pierre Gasly dijeron presente desde el inicio, al igual que Red Bull Racing, Racing Bulls y Audi, con el objetivo de aprovechar al máximo los testeos de los monoplazas y recaudar datos.

El drama llegó cuando el nuevo Alpine A526 se detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores: el argentino logró volver por sus propios medios a boxes y continuó con el programa de pruebas sin mayores complicaciones.

Durante la jornada, el argentino marcó una evolución clara en sus vueltas rápidas. Tras completar los 28 giros, su mejor registro fue de 1.21.348, siendo tercero entre los 7 autos en pista. En tanto, McLaren, escudería que se quedó con el campeonato de constructores y de pilotos de la mano de Lando Norris en 2025, decidió retrasar su estreno por lo que podrían salir al circuito el próximo martes o incluso el miércoles. En tanto, Ferrari tampoco participará del evento inaugural y, según el jefe de equipo Fréderic Vasseur, la entidad italiana tiene prevista su primera salida para el martes 27 de enero. Por su parte, la gran ausencia será la de Williams ya que no participará de los test en Barcelona e irá directamente a las pruebas en Bahréin debido a retrasos en los plazos de fabricación del monoplaza FW48. Dicha ausencia le quitará tres días de pretemporada al equipo británico.