Boca aceleró por Ascacibar y podría ser nuevo refuerzo: qué traba su llegada

La dirigencia de Boca se puso de acuerdo con el representante del capitán de Estudiantes y su pase podría darse en las próximas horas. Sin embargo, hay un factor inesperado que traba la operación.

Santiago Ascacibar es el protagonista del mercado de pases del fútbol argentino. Desde fines de diciembre sonó fuerte para River, que quiso incorporarlo pero finalmente no se dio. Ahora, un mes después, Boca está muy cerca de cerrarlo como refuerzo. Más allá de ser un jugador "de jerarquía y personalidad" como dijo Úbeda, el "Xeneize" aceleró a fondo debido a la lesión de Battaglia.

A pesar de estar muy cerca en los números entre Boca y Estudiantes de La Plata, que ronda en los 5 o 6 millones de dólares, el "Pincha" solicitó la cesión de Brian Aguirre, algo que el "Xeneize" está dispuesto pero el jugador no.

¿Cómo podría destrabarse la llegada de Ascacibar a Boca? En Boca buscarán que Brian Aguirre acepte pasar a Estudiantes de La Plata y le indicarán que es una buena oportunidad para que gane rodaje.

El ex Newell's es el extremo que quiere Eduardo Domínguez para reemplazar a Cetré, que está próximo a irse. De no lograrlo, la única manera que se dé lo de Ascacibar es que el "Xeneize" desembolse más dinero y eso le permita al "Pincha" salir a buscar un extremo.