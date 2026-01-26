Luis Caputo lanza una nueva licitación de deuda en pesos para refinanciar vencimientos por unos $9,4 billones

Tras varias semanas agitadas en el mercado por la volatilidad de las tasas, Economía buscará terminar de renovar los abultados compromisos de enero con el sector privado. Esta tarde, anunciará el menú de bonos.

El Ministerio de Economía buscará este miércoles refinanciar vencimientos de deuda en moneda local por unos $9,4 billones , la mayor parte de los cuales está en manos de inversores privados. Así, cerrará un exigente enero de fuertes compromisos. Este lunes, la cartera de Luis Caputo dará a conocer los detalles de la licitación .

Dado el importe a rollear, el mercado espera que la Secretaría de Finanzas haga una oferta amplia de bonos y letras, similar a la del primer llamado . Es decir, habría Lecaps (letras a tasa fija), Boncaps (bonos a tasa fija), bonos con ajuste por CER (indexados a la inflación), Tamar (tasa variable) y dólar linked (atados al tipo de cambio oficial).

Como indica el proceso licitatorio, esta tarde se informará sobre los nuevos bonos que se van a entregar y el miércoles se llevará a cabo la licitación. El viernes, en tanto, se liquidará la operación.

Cabe recordar que, este mes, el Ministerio de Economía ya llevó a cabo dos operaciones de canje de instrumentos atados al dólar que vencían este mes por casi $6 billones. Casi todo lo canjeado vencerá nuevamente en febrero.

Este mes el Tesoro tiene que rollear en total unos $16 billones en manos de privados. Si se suma las posesiones intraestado eran algo mas de $30 billones.

En esta última operación los vencimientos remanentes tras los canjes rondan los $9,4 billones, según cálculos privados. De ese monto, alrededor de $2,8 billones estaría en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Seguirán altas las tasas

En el mercado se espera que el nivel de tasas de interés que pague el Gobierno sea similar al del primer llamado, en el que las Lecaps y Boncaps pagaron entre el 34% y el 35% anual.

También se espera que el Tesoro trate de conseguir un alto nivel de rollover para controlar la cantidad de moneda local volcada al mercado. En el primer llamado consiguió un 98%, y ahora algunos operadores como Adcap Grupo Financiero, esperan que no sea inferior al 80%.

Y es que el Gobierno está compelido a llevar a “rienda corta” la oferta de pesos en el mercado financiero ya que el Banco Central está en plena política de compra de dólares par incrementar las reservas, lo cual implica per se emisión de pesos.

Es decir, tanto el Tesoro como el BCRA tienen que tener cuidado en no exceder la oferta de pesos en una economía que crece moderadamente y por esa razón puede demandar algo más de moneda.

Mayor demanda de pesos estacional

De acuerdo con GMA Capital, el proceso de compra de reservas que lleva adelante la máxima autoridad monetaria no tuvo mayor impacto en el precio del dólar, en parte, porque hay una mayor demanda de pesos estacional en los primeros meses del año. Junto con ello la liquidación de obligaciones negociables (ON) del sector privado genera un entorno de tranquilidad cambiaria.

En ese contexto, las preferencias de los inversores se dirigen a las opciones de bonos cortos, mientras que el Gobierno procura estirar los plazos de maduración para evitar murallas de vencimientos, como la que ocurrió en enero.

En ese sentido, el Grupo IEB señala que “el Tesoro logró un rollover elevado en las últimas licitaciones, con fuerte demanda por Lecaps y Boncaps”. “Las tasas se mantienen en niveles altos, convalidando rendimientos atractivos en instrumentos de corto plazo. Tras las fuertes subas previas, los bonos CER y dólar linked mostraron correcciones moderadas”, señala la entidad que recomienda a sus inversores mantenerse en pesos.