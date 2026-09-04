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En las redes sociales comenzó a circular un video inédito de Lionel Messi en el 2010, donde se divierte junto a otros jugadores de la Selección Argentina haciendo jueguitos sin parar.

El video inédito de Lionel Messi haciendo jueguitos en una silla en la concentración del Mundial 2010

Este viernes el exfutbolista Jonás Gutierrez reveló en sus redes sociales un video inédito de Lionel Messi en la concentración del Mundial de Sudáfrica 2010.

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En contexto, los nombrados están acompañados en la habitación junto a Martín Demichelis y Maxi Rodríguez, realizando un duelo de "jueguitos". El exNewell's comienza el desafío en la cama, con zapatillas, y luego le pasa a la pelota a Messi.

"La Pulga" recibe sentado en una silla, en medias, y comienza a demostrar su increíble control y habilidad. El por entonces jugador del Barcelona comenzó a hacer jueguitos sin parar y sin que se le caiga la pelota.

"Mundial 2010, un video que nunca había compartido. La habitación con @martindemichelisoficial ahí entra @maxirodriguez11oficial que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca @leomessi y lleva el momento a algo sublime, imposible dejar de ver este video. Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la jabulani jajajaja y lo que también suma magia es el tema de Los Nocheros", el comentario que realizó Gutierrez en su cuenta de Instagram.

Tras retirarse de la Selección Argentina, Messi lanzó un perfume Lionel Messi anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección argentina. A pesar de seguir jugando en el Inter Miami, el futbolista sigue expandiendo su arista empresarial. En este sentido, anunció el lanzamiento de una nueva fragancia de su línea de perfumes.

Se trata de la colección MESSI FRAGRANCE. La nueva fragancia se llama MESSI NIGHT Eau de Parfum y ya está disponible en las principales perfumerías del mundo. El anunció lo hizo a través de sus redes sociales y describió: "Una nueva fragancia inspirada en sentirse seguro, ser fiel a uno mismo y estar preparado para lo que venga".

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