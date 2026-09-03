Messi lanzó un nuevo perfume: cuánto sale la nueva fragancia

Messi lanzó una nueva fragancia de su línea de perfumes y ya está a la venta. Redes sociales @leomessi

Lionel Messi anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección argentina. A pesar de seguir jugando en el Inter de Miami, el futbolista sigue expandiendo su arista empresarial. En este sentido, anunció el lanzamiento de una nueva fragancia de su línea de perfumes.

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Se trata de la colección MESSI FRAGRANCE. La nueva fragancia se llama MESSI NIGHT Eau de Parfum y ya está disponible en las principales perfumerías del mundo.

El anunció lo hizo a través de sus redes sociales y describió: "Una nueva fragancia inspirada en sentirse seguro, ser fiel a uno mismo y estar preparado para lo que venga".

View this post on Instagram Cuánto sale el nuevo perfume de Messi Si bien a través de las redes se anunció que ya está disponible en las principales perfumerías del mundo, todavía no se publicó el precio oficial en Argentina.

Sin embargo, en perfumerías internacionales ya está a la venta a un valor que ronda los 53 dólares, con lo cual el valor en Argentina debería rondar los 80 mil pesos, similar al valor de otras de sus fragancias.

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