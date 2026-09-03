Del container de River a ser oficializado como nuevo compañero de Lionel Messi + Agregar ámbito en









Matías Galarza Fonda no volvió a jugar con el Millonario luego de su participación en la cita mundialista y cerró su nuevo destino en las últimas horas.

Galarza Fonda, de River al Inter Miami y ser nuevo compañero de Lionel Messi.

Este jueves, Matías Galarza Fonda fue oficializado como nuevo refuerzo del Inter Miami y será compañero de Lionel Messi. Luego de un gran Mundial 2026 con Paraguay, el mediocampista selló su llegada a Estados Unidos a préstamo por un año y con opción de compra.

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Según informó Infobae, la cifra rondaría entre los u$s3 millones por el 50% del pase del jugador paraguayo. Cabe recalcar que River hizo una fuerte inversión por él a mediados del año pasado, en la que gastaron u$s3.5 millones por el 70% de su ficha, proveniente de Talleres de Córdoba.

Talento paraguayo en Miami. ¡Bienvenido, Matías!



https://t.co/k3I8iTtW1l pic.twitter.com/dTWwgiear8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 3, 2026 Aún así, el ciclo de Galarza en la institución de Núñez se vio afectado por el error que cometió en el partido por los octavos del Torneo Clausura 2025 contra Racing, en el que dejó un rebote dentro del área y Gastón Martirena lo capturó para remontar el partido por 3 a 2 y dejar al Millonario fuera de la competición, y sin esperanzas de entrar a la Copa Libertadores de 2026. Además, su rendimiento tan bajo en los 6 meses que estuvo, le condenó su estadía.

En relación con esto, varios hinchas comenzaron a criticarlo, la dirigencia no estuvo conforme con su nivel y decidieron mandarlo a préstamo en enero de este año hacia el Atlanta United, equipo que tenía una opción de compra pero decidió no ejecutarla porque el paraguayo no cumplió con las expectativas.

Galarza, una de las revelaciones de Paraguay en el Mundial. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Luego de su gran Copa del Mundo con “La Albirroja” varios equipos aparecieron en el horizonte del mercado europeo, más precisamente en Italia, pero todo quedó en rumores. Luego, estuvo en contacto con Olimpia, aunque no pudieron llegar a un acuerdo porque la FIFA no iba a permitirle que lo fichen, debido a que ya había firmado planilla con dos equipos que arrancaron la temporada en enero y un tercero no estaba permitido.

Ante esta situación, lo único que podía hacer el exTalleres era encontrar futuro en Europa, en campeonatos que hayan arrancado su temporada en julio o volver a la liga que lo acobijó en la primera parte del año, y así lo hizo. Finalmente, el Inter Miami se puso en contacto con su representante y llegaron a buen puerto para que pueda regresar a la MLS. Como es la actualidad del Inter Miami En lo que va de la temporada estadounidense, el equipo de Lionel Messi se encuentra en la segunda posición de la zona oeste, solo por detrás del Nashville que tiene 52 puntos, diez más que los de rosa. Lionel Messi y sus 4 goles contra el Montreal. Instagram Lionel Messi El excapitán de la Selección argentina, por su parte, volvió del campeonato mundial renovado y en el último partido que jugaron “Las Garzas” frente al Montreal, el “10” anotó cuatro goles en la goleada por 7 a 1. En total, en 2026 ya lleva 18 anotaciones y repartió 9 asistencias, en los 19 encuentros que disputó en la Major League Soccer, por lo que Galarza Fonda tendrá como objetivo ayudar a aumentar más aún esas cifras.