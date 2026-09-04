Cuánto cuestan las remeras de la mercancía oficial de Lionel Messi

La colección del capitán argentino incluye prendas casuales, diseños con su icónico número y opciones para grandes y chicos.

Una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial, también cuenta con una marca de indumentaria inspirada en su trayectoria.

Lionel Messi no solo dejó su marca dentro de las canchas: su nombre también forma parte de una línea de indumentaria, que reúne prendas para quienes buscan llevar la imagen del capitán argentino en la vida cotidiana.

La colección incluye remeras de manga corta, prendas deportivas y diseños con referencias directas al futbolista, además de shorts, medias, buzos y otros accesorios. Los valores están expresados en dólares estadounidenses y pueden modificarse según la disponibilidad, las promociones y el comercio que concrete la venta.

Entre las alternativas más accesibles aparece la Messi Lifestyle T-Shirt , una remera de corte clásico que incorpora elementos asociados al jugador, como su número y firma. Este modelo fue comercializado por unos u$s25 y se presenta como una opción de uso cotidiano, lejos de la camiseta oficial de un club o selección.

Otra alternativa dentro de ese rango es la Messi Graphic T-Shirt , también ofrecida por alrededor de u$s25 . Su propuesta apuesta por un diseño gráfico y una combinación de colores que se aleja de las tradicionales prendas deportivas. Está confeccionada con una mezcla de algodón y tejido jersey, pensada para un uso informal.

La línea también cuenta con diferentes diseños masculinos. Entre ellos aparecen modelos como la Messi Men's Lifestyle T-Shirt , confeccionada en algodón y con un calce estándar, además de otras variantes con el logo del futbolista, el número 10 y diferentes recursos gráficos. Algunas plataformas que comercializan productos de la marca muestran valores que rondan los u$s30 , aunque ese precio puede cambiar según el modelo y el stock disponible.

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Shorts y medias de Messi, los otros productos que son furor

Las remeras no son las únicas prendas disponibles. Dentro del catálogo aparecen también shorts de estilo casual, con modelos confeccionados en materiales suaves y con cintura ajustable. Una de las alternativas que se comercializó fue el Messi Jogger Shorts, con un precio de referencia de u$s30. El modelo está pensado para un uso relajado y cuenta con tejido tipo fleece.

También hay variantes masculinas como los Messi Lifestyle Mesh Fleece Shorts y los Essential Wingstar Shorts, que incorporan el logo de la marca y están diseñados para combinar comodidad y estética deportiva.

Las medias forman otra categoría propia dentro del catálogo. La página oficial de The Messi Store incluye una sección dedicada exclusivamente a Socks Collection, junto con las categorías de ropa masculina, infantil, shorts, hoodies y accesorios.

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Los mejores buzos y camperas del astro

Para quienes buscan una prenda más abrigada, la colección también incluye distintos buzos con capucha. Entre los modelos aparecen el Messi Small Wingstar Hoodie, el Messi Mesh Fleece Hoodie y distintas versiones con gráficos del futbolista. El Small Wingstar Hoodie fue listado en mercados internacionales a valores equivalentes a unos u$s35.

La propuesta se completa con diseños como el Back Graphic Hoodie, que lleva gráficos en la parte posterior, y otros modelos de estilo lifestyle. Los precios publicados por vendedores externos pueden diferir de los originales de la colección, así que conviene verificar el importe final antes de comprar.

Para el público argentino, además, hay que tener en cuenta que estos valores no representan necesariamente el costo final en pesos. Una compra internacional puede sumar envío, impuestos, percepción cambiaria y otros cargos según el medio de pago y las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.