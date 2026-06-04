La brutal patada de Casemiro a Endrick que generó temor en Brasil a días del Mundial 2026

Una acción en un entrenamiento encendió la polémica a pocos días del debut ante Marruecos y generó preocupación entre los hinchas brasileños.

La acción ocurrió durante una práctica de Brasil a pocos días del debut en el Mundial 2026.

Casemiro quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una fuerte entrada sobre Endrick durante un entrenamiento de Brasil, una acción que generó críticas entre los hinchas y despertó preocupación a pocos días del inicio del Mundial 2026. Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente y abrieron un intenso debate sobre la intensidad con la que se trabaja en la recta final de la preparación.

La situación ocurrió durante una práctica dirigida por Carlo Ancelotti, cuando ambos futbolistas disputaban una pelota dividida. La acción tomó relevancia por el contexto: Brasil debutará el 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey , por lo que cualquier riesgo físico genera máxima atención dentro y fuera del plantel.

El momento fue registrado por Canal Goat y difundido a través de redes sociales, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. En las imágenes se observa cómo Casemiro llega con vehemencia desde atrás sobre Endrick en una disputa del balón, provocando que el delantero termine tendido sobre el césped durante algunos segundos.

La acción despertó cuestionamientos por parte de los aficionados brasileños, que consideraron innecesario asumir ese nivel de riesgo en un entrenamiento tan cercano al comienzo de la Copa del Mundo. El temor principal pasaba por una posible lesión del joven atacante , una de las grandes apuestas ofensivas del seleccionado para la cita mundialista.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores. Tras la jugada, Casemiro se acercó inmediatamente a Endrick para consultar por su estado y ayudarlo a reincorporarse. El delantero pudo levantarse sin inconvenientes y continuar normalmente con la práctica.

La lucha por un lugar en el equipo de Carlo Ancelotti

Más allá de la controversia, el episodio también reflejó la intensidad con la que Brasil encara la etapa final de su preparación. Cada entrenamiento es una oportunidad para convencer a Carlo Ancelotti, que todavía trabaja en los últimos detalles antes del debut mundialista.

endrick Endrick pudo continuar la práctica sin inconvenientes tras la infracción.

Casemiro, uno de los referentes del plantel y habitual titular en el mediocampo, es considerado una pieza clave dentro del esquema brasileño. Endrick, por su parte, aparece como uno de los jóvenes talentos que más expectativas generan en el país y llega al torneo con la intención de ganarse un lugar importante en el equipo.

Con el debut frente a Marruecos cada vez más cerca, la selección brasileña busca llegar en las mejores condiciones posibles a la Copa del Mundo. Aunque el incidente no dejó consecuencias físicas, la fuerte entrada de Casemiro se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas en Brasil, donde cualquier detalle es analizado con lupa en la previa del torneo.