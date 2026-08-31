Con su histórico triunfo, Mariano Navone le puso fin a una increíble racha de Novak Djokovic en el US Open + Agregar ámbito en









El argentino lo eliminó en la primera ronda del Grand Slam estadounidense y acabó con una impresionante marca del serbio.

Con su histórico triunfo, Navone le puso fin a una increíble racha de Djokovic en el US Open

El tenista argentino Mariano Navone dio el gran golpe en la primera ronda del US Open al eliminar al serbio Novak Djokovic y cortar con una impresionante racha del más ganador de la historia.

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Esto se debe a que Djokovic nunca había caído en la primera ronda del Grand Slam estadounidense, donde tenía un impecable registro de 19-0 en sus debuts.

La primera participación del serbio en el US Open se dio en el 2005, cuando tenía solo 18 años. En aquella ocasión, tuvo que trabajar de más para ganarle en su estreno al francés Gaël Monfils por 7-5, 4-6, 7-6(5), 0-6 y 7-5.

A partir de allí, Djokovic tuvo un nivel arrollador cada vez que disputó la primera ronda del US Open, ya que superó dicha instancia en las 18 ocasiones siguientes. Incluso, solo una vez más había tenido que recurrir al quinto set; fue justamente contra su compatriota Viktor Troicki, en la edición de 2010, donde terminaría alcanzando la final.

En el medio, solo se ausentó del torneo neoyorquino en 2017, por una lesión en el codo, y en el 2022, por restricciones relacionadas a la pandemia de Covid-19.

A sus 39 años, el futuro de Djokovic es una verdadera incógnita, ya que durante el encuentro se lo vio vomitando en plena cancha, mientras que en la conferencia de prensa reconoció que "todo mi cuerpo comienza a colapsar, calambres, dolor. La espalda simplemente se rindió al final y el hombro también".