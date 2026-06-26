La cuenta regresiva del 10: sale a la luz una conmovedora revelación sobre el futuro de Lionel Messi + Agregar ámbito en









En medio de su vigencia absoluta durante el certamen global, un futbolista del círculo íntimo del capitán argentino dio detalles de una conversación privada.

Lionel Messi comanda a la Selección en el Mundial X: Argentina

La vigencia de Lionel Messi sigue maravillando al planeta deportivo. A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina despliega un nivel extraordinario en el Mundial 2026, logrando mantener al equipo en lo más alto de la consideración internacional.

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Sin embargo, cada una de sus apariciones despierta inevitablemente cierta melancolía entre sus seguidores ante la certeza de que transita la etapa definitiva de su carrera profesional. En este contexto, el arquero Oscar Ustari, uno de sus amigos más cercanos dentro del ambiente futbolístico, encendió las alarmas de los fanáticos al exponer los temores del astro frente al día después de colgar los botines.

Dejar las canchas representa un proceso complejo para la psicología de un deportista de elite. Mientras que algunas figuras eligen continuar ligadas a la actividad como directores técnicos o se vuelcan al universo empresarial, la incertidumbre rodea el destino del rosarino, quien ya descartó públicamente la posibilidad de sentarse en un banco de suplentes.

“A los futbolistas nos pasa algo con este deporte. Sentimos que nacimos para esto. El día que te falta, la verdad es que se pasa muy mal. Angustia y muchas esas cosas”, reflexionó Oscar Ustari en declaraciones exclusivas brindadas a DSports Radio, visibilizando el vacío existencial que experimentan los jugadores al retirarse.

Un vestuario en Estados Unidos y las lágrimas compartidas entre Messi y Ustari El punto central del testimonio que conmovió a las redes sociales se remonta a una charla privada acontecida durante la etapa en la que ambos guardametas y el diez coincidieron en las instalaciones del Inter Miami en la MLS.

ustari-messi Ustari y Messi durante su encuentro en Inter Miami. “Una vez hablábamos con Leo en un baño mientras nos lavábamos la cara y me preguntaba qué iba a hacer y cuánto tiempo iba a jugar. Le conté que yo ya estudié y me recibí de Director Deportivo y entrenador. Cuando le pregunté a él, me contestó de forma tajante: 'No quiero ni pensar en eso'. Y estamos hablando de un año atrás”, relató el exarquero de Independiente y Boca. La intensidad del diálogo escaló rápidamente cuando el propio Oscar Ustari le manifestó al capitán de la albiceleste una dedicatoria que caló hondo en su sensibilidad: “Le dije que si hay algo que tengo claro, es que voy a llorar dos veces por el fútbol: cuando me toque dejar a mí y cuando no te vea más adentro de una cancha a vos. Leo se puso colorado y estuvimos a punto de ponernos a llorar los dos ahí mismo”. Esta confesión generó un fuerte revuelo en el ámbito digital, no solo por confirmar el hermetismo y la incomodidad con la que el mejor jugador del mundo asimila el desenlace de su ciclo profesional, sino también por ratificar que, aun brillando en la cita máxima de 2026, el retiro definitivo es una realidad latente que el capitán prefiere, por el momento, mantener archivada.