El emotivo homenaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi tras su gol con Inter Miami

El argentino marcó para Inter Miami ante Monterrey y mostró la camiseta de Messi tras la muerte de su padre, en una noche atravesada por la emoción.

Rodrigo De Paul homenajeó a Lionel Messi durante el partido entre Inter Miami y Monterrey por la Leagues Cup.

Inter Miami cayó 2-1 ante Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup, en un partido atravesado por la ausencia de Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge, a los 68 años. En ese contexto, Rodrigo De Paul marcó el 1-0 y homenajeó a su amigo mostrando la camiseta número 10.

La noche en el Nu Stadium de Miami comenzó con una clara señal de acompañamiento hacia el capitán de Inter Miami. Antes del inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio por la muerte de Jorge Messi , mientras los hinchas desplegaban carteles y banderas con mensajes de apoyo para el rosarino. Además, los once futbolistas del equipo estadounidense utilizaron brazaletes negros .

A los diez minutos, desde una de las tribunas populares apareció una bandera con una imagen de Messi y la frase “Fuerza, Leo” . Durante el resto del partido también pudieron verse distintos carteles destinados al argentino, que había viajado de urgencia a la Argentina para acompañar a su familia.

En medio de ese clima, De Paul fue quien logró abrir el marcador. A los 32 minutos, Casemiro recuperó la pelota y encontró al mediocampista argentino en tres cuartos de cancha . De Paul controló, avanzó algunos metros y sacó un remate potente y bajo que se metió junto al palo derecho del arquero Luis Cárdenas para poner el 1-0.

Pero el gol tenía preparada una dedicatoria especial. Debajo de su camiseta, De Paul llevaba la número 10 de Messi . Apenas terminó la celebración inicial, el argentino se quitó la camiseta de Inter Miami y dejó a la vista la de su amigo. Primero mostró el número y después señaló el apellido de Messi que aparecía en la espalda.

El mensaje del Inter Miami

El homenaje continuó durante los segundos posteriores al festejo. De Paul señaló el nombre de Messi, le tiró un beso a la cámara y formó un corazón con las manos, en un gesto destinado al capitán de Inter Miami, que atravesaba una jornada especialmente dolorosa junto a su familia.

Tras la celebración, recibió una tarjeta amarilla por sacarse la camiseta. La ausencia de Messi había marcado la previa del encuentro. Horas antes, Inter Miami había utilizado sus canales oficiales para expresar su acompañamiento al futbolista y a sus seres queridos. “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, publicó la institución, que además agregó un listón negro a su escudo en las redes sociales.

Our hearts are with our captain, Leo, and the entire Messi family. pic.twitter.com/nJ3umEpirU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 8, 2026

Messi había disputado su último partido apenas 72 horas antes, también en el Nu Stadium, donde marcó sus primeros goles oficiales del segundo semestre en el triunfo 4-2 ante Atlético San Luis, por la primera fecha de la Leagues Cup. La noticia sobre la muerte de Jorge Messi cambió por completo la planificación del siguiente compromiso.

Monterrey reaccionó y dio vuelta el partido

El homenaje de De Paul permitió que Inter Miami se fuera al descanso en ventaja, pero el equipo local no pudo sostener el resultado durante la segunda parte. Monterrey encontró el empate poco después del comienzo del complemento, cuando Hugo Cuypers aprovechó un rebote dentro del área.

La jugada comenzó con una buena intervención de Rocco Ríos Novo ante un cabezazo del argentino Lucas Ocampos. Sin embargo, el arquero no pudo quedarse con la pelota y Cuypers apareció en el segundo palo para tomar el rebote y definir con potencia dentro del área chica. Así, el marcador quedó 1-1.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Monterrey volvió a golpear. A los 89 minutos, un centro pasado desde la derecha llegó hasta el segundo palo y encontró al uruguayo Diego Rossi, quien apareció para conectar la pelota y establecer el 2-1 definitivo.