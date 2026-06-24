Este 24 de junio, Lionel Messi cumple 39 años y el mundo del fútbol lo abrazó a través de las redes sociales con mensajes de mucho cariño.

Los saludos que recibió Lionel Messi del mundo del fútbol en las redes sociales por su cumpleaños

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio, en medio de la disputa de su sexta Copa del Mundo con la Selección argentina . El pibe de Rosario rompió todos los récords posibles del Mundial 2026 y va por más.

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Desde temprano, el capitán argentino fue saludado por varios organismos, amigos y referentes importantes del fútbol.

El primer reconocimiento lo hizo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de un texto oficial donde homenajearon su recorrido como futbolista. “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi“, titularon al comunicado.

Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también celebró su cumpleaños en las redes sociales. “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!“, escribieron junto a una foto del jugador.

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Su excompañero de habitación en la Selección, Sergio “Kun” Agüero, tampoco se quedó atrás y le dedicó un mensaje. “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”, comentó en una publicación que Messi había realizado unas horas antes, donde se lo observa entrenando en el gimnasio.

La FIFA no se quedó atrás y también le dedicó un posteo especial al máximo goleador histórico, jugador con más partidos y más triunfos en los Mundiales.

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