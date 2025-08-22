La durísima sanción de la AFA para Gustavo Costas tras su última expulsión







El entrenador de Racing fue sancionado con varios partidos por el Tribunal de Disciplina de la AFA por reincidir en una expulsión.

La durísima sanción de la AFA para Gustavo Costas tras su última expulsión

Tras su última expulsión frente a Tigre, a través del Boletín N°6743, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió suspender a Gustavo Costas por los próximos cuatro partidos del conjunto de Avellaneda en el ámbito local. La sanción se aplicará desde la próxima jornada del campeonato.

Por este motivo, el entrenador de Racing no podrá estar en cancha contra Argentinos Juniors (V), Unión (L), San Lorenzo (L) y Huracán (V). Su regreso será ni más ni menos que en el clásico contra Independiente en el Cilindro, programado para el último fin de semana de septiembre.

Gustavo Costas fue expulsado durante el partido entre Racing y Tigre, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. A partir del informe del árbitro, se preveía un duro castigo para el DT de la "Academia" que finalmente se confirmó de manera oficial.

La dirigencia de la "Academia" trabaja para presentar el recurso de apelación, con el objetivo de intentar reducir la pena para Gustavo Costas. La dureza del castigo radica en la reincidencia del DT, por lo que la decisión del Tribunal de Disciplina es de cumplimiento efectivo.

