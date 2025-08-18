Con Marcos Rojo, la formación de Racing para la remontada ante Peñarol por Copa Libertadores







El entrenador Gustavo Costas tiene varias dudas para armar el equipo de cara al partido trascendental ante Peñarol, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.



En plena crisis futbolística desde el arranque del segundo semestre, con su entrenador fuera de quicio contra los árbitros, Racing jugará este martes una verdadera "final" ante Peñarol de Uruguay para seguir con vida en la Copa Libertadores de América.

La "Academia" está obligado a una remontada y dar vuelta el 0-1 que se trajo de Uruguay. La derrota en Montevideo condiciona al equipo de Gustavo Costas y su armado del equipo.

El director técnico mantiene algunas dudas, sobre todo en el fondo y en el ataque. El arquero será Gabriel Arias, la defensa estaría integrada por Marco Di Cesare, Santiago Sosa y Marcos Rojo. Ellos se impondrían por sobre Franco Pardo, Agustín García Basso y Nazareno Colombo.

La mitad de la cancha sale casi de memoria, con Gastón Martirena por la derecha, Agustín Almendra con Juan Ignacio Nardoni en el centro y Gabriel Rojas por la izquierda.

En tanto, en la delantera hay dudas de quienes serán los acompañantes de "Maravilla" Martínez. Allí, Santiago Solari y Duván Vergara podrían perder el puesto con Adrián Balboa o Elías Torres.

La formación de Racing ante Peñarol Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Elías Torres o Adrían Balboa, "Maravilla" Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.