Los partidos de Racing, Vélez y Huracán podrían suspenderse por el alerta por ciclogénesis

Racing, Vélez y Huracán se juegan sus pases a cuartos de final de Libertadores y Sudamericana este martes. Sin embargo, los encuentros podrían suspenderse por el alerta naranja.

Este martes, Vélez enfrenta a las 19 a Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores y Huracán hará lo propio con Once Caldas, por los octavos de la Copa Sudamericana. Más tarde, Racing se jugaría su pase a los cuartos de final de la Libertadores ante Peñarol, pero esto podría cambiar.

¿Por qué se podrían suspender los partidos del martes? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que para este martes, "avanza un frente de ciclogénesis que inevitablemente generará tormentas fuertes durante toda la jornada con posibilidad de actividad eléctrica". Un escenario con previsible tormenta eléctrica podría cancelar los tres partidos internacionales y estos deberían ser reprogramados.

¿Qué significa ciclogénesis? La ciclogénesis es un fenómeno que los expertos en clima aseguran que ocurre muchas veces en el año y que no tiene nada de extraño. De hecho, sostienen, que este fenómeno climático es el que suele producir las sudestadas en Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica. Se trata, en definitiva, de un término que se "coló" del ámbito técnico y se puso de moda.

image La ciclogénesis que se encuentra en formación derivará en tormentas fuertes que comenzarán a partir de mañana. ¿Qué dice el reglamento de CONMEBOL sobre la suspensión de partidos? La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) tiene en cuenta en su reglamento la posibilidad de la suspensión de partidos por alguna complicación climatológica, pero no interfiere directamente. Los que estarán a cargo de decidir si el partido finalmente se juega o no serán los árbitros, que pueden detener el encuentro o suspenderlo hasta tres horas antes, por problemas en la seguridad, tormenta eléctrica y/o inundación del campo de juego.

En el Vélez - Fortaleza, el encargado de impartir justicia será el colombiano Andrés José Rojas Noguera. Por el lado del Huracán - Once Caldas, será el brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva, y en el Racing - Peñarol el también brasileño Wilmar Alexander Roldán Pérez.

