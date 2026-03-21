La emotiva despedida a Ernesto Cherquis Bialo tras conocerse la noticia de su muerte

Las redes sociales se inundaron de emotivos mensajes de despedida para el histórico periodista. Fue uno de los comunicadores más influyentes del deporte.

La muerte de Ernesto Cherquis Bialo generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo y el deporte . Tras conocerse la noticia, colegas, dirigentes y figuras del fútbol inundaron las redes sociales con mensajes de despedida para uno de los comunicadores más influyentes de la Argentina.

El periodista Néstor Centra lo recordó con afecto: “Adiós, Cherquis. Hasta siempre. Nuestra última foto juntos. Gracias por esa clase magistral en la UNDAV. Otro día contaré anécdotas de los años en Rivadavia. Hoy toca despedirlo”.

Desde el ambiente dirigencial y mediático, Marcelo Tinelli también expresó su pesar: “Hasta siempre maestro Ernesto Cherquis Bialo. Un señor siempre. Coincidiendo o no en varios temas, fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país. Gracias por tus enseñanzas, querido Cherquis . Volá bien alto”.

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert se sumó con un mensaje de respeto: “Mis condolencias a la familia de Ernesto Cherquis Bialo, periodista y hombre íntegro, que fue ejemplo en el periodismo Argentino. Que Dios te tenga a su lado amigo. QEPD”.

Hasta siempre maestro Ernesto Cherquis Bialo. Un señor siempre. Coincidiendo o no en varios temas, fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país. Gracias por tus enseñanzas, querido Cherquis . Volá bien alto pic.twitter.com/W9bdwJd3Ir

Por su parte, el relator Pablo Giralt escribió: "Mucha tristeza por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo. Un periodista de raza que pierde la profesión. Mis condolencias a su familia. En especial a su hijo Gustavo, compañero de muchos años. Que en paz descanse".

@infobae @clarincom Mis condolencias a la familia de Ernesto Cherquis Bialo,periodista y hombre íntegro, que fue ejemplo en el periodismo Argentino.Que Dios te tenga a su lado amigo.QEPD pic.twitter.com/PRsAKErTMe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2035178060626939937?s=20&partner=&hide_thread=false Mucha tristeza por el fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo. Un periodista de raza que pierde la profesión. Mis condolencias a su familia. En especial a su hijo Gustavo, compañero de muchos años.



Que en paz descanse pic.twitter.com/iBGfRUW7Fa — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 21, 2026

El reconocimiento de instituciones y medios

El histórico medio El Gráfico, donde Cherquis Bialo dejó una marca profunda, lo homenajeó con palabras que reflejaron su legado: “A los 85 años, falleció el notable periodista Ernesto Cherquis Bialo. El que fuera director de El Gráfico entre 1982 y 1990, no solamente fue el dueño de una prosa única, también fue testigo directo de una época sin igual. Amigo de los grandes ídolos del deporte, durante más de sesenta años dedicó su vida al periodismo y ninguno podrá igualarlo. Descanse en paz, maestro, que aquí lo seguiremos recordando por siempre”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/2035180044528525501?s=20&partner=&hide_thread=false A los 85 años, falleció el notable periodista Ernesto Cherquis Bialo.



El que fuera director de El Gráfico entre 1982 y 1990, no solamente fue el dueño de una prosa única, también fue testigo directo de una época sin igual.



Amigo de los grandes ídolos del deporte, durante más… pic.twitter.com/oiixO3j5XS — El Gráfico (@elgraficoweb) March 21, 2026

El periodista Silvio Maverino sintetizó su dimensión: “Murió Ernesto Cherquis Bialo, el último gran narrador de la épica deportiva. El periodismo argentino despide a una de sus plumas más brillantes”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mavegol/status/2035180782067528029?s=20&partner=&hide_thread=false Murió Ernesto Cherquis Bialo, el último gran narrador de la épica deportiva



El periodismo argentino despide a una de sus plumas más brillantes.https://t.co/jSkh7m5LSl — Silvio Maverino (@mavegol) March 21, 2026

En la misma línea, Marcelo Gantman destacó su influencia: "Con Cherquis (Robinson) aprendí a leer y entender. Cuando sabes escribir es porque lees; y si lees, sabes contar historias. Esa es la dimensión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcelogantman/status/2035182909582156283?s=20&partner=&hide_thread=false Con Cherquis (Robinson) aprendí a leer y entender. Cuando sabes escribir es porque lees; y si lees, sabes contar historias.



Esa es la dimensión. — Marcelo Gantman (@marcelogantman) March 21, 2026

El adiós desde el fútbol

El club de sus amores, San Lorenzo, lo despidió con un mensaje cargado de emoción: “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre.¡Gracias por tanto, maestro!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2035197662966788355?s=20&partner=&hide_thread=false Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años.



Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus… pic.twitter.com/FmR8CUpjhJ — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 21, 2026

También el dirigente Aníbal Fernández lo recordó: “Adiós Ernesto Cherquis Bialo. Hasta siempre querido amigo”.

Cherquis Bialo y un legado que marcó generaciones

El periodista Augusto César compartió una anécdota personal que reflejó su rol formador: “Murió Ernesto Cherquis Bialo. El extraordinario periodista tenía 85 años. Un maestro para todos nosotros. Lo vimos y lo escuchamos durante tantos años. Dueño de un decir irrepetible y un manejo del lenguaje que solo los de su nivel tenían. Participó de innumerables ciclos deportivos exitosos, como Tribuna Caliente o La Oral Deportiva. No trabajé con él, pero siempre quedará en mi cabeza un consejo que me dio cuando cubría la Selección para el programa de Fernando Niembro: ‘Pibe no escuches a nadie, seguí tu corazón’. Se fue un periodista de raza. QEPD".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Augustocesar22/status/2035169581807837363?s=20&partner=&hide_thread=false Murió Ernesto Cherquis Bialo. El extraordinario periodista tenía 85 años. Un maestro para todos nosotros. Lo vimos y lo escuchamos durante tantos años. Dueño de un decir irrepetible y un manejo del lenguaje que solo los de su nivel tenían. Participó de innumerables ciclos… pic.twitter.com/MwBlYY55qG — Augusto Cesar (@Augustocesar22) March 21, 2026

También lo evocaron Walter Safarian, Leonardo Gentili, Gustavo Cima, Martín Liberman e Ignacio González Prieto, quienes coincidieron en destacar su capacidad, su estilo y su influencia en varias generaciones.

La partida de Ernesto Cherquis Bialo dejó un vacío difícil de llenar. Su pluma, su mirada y su forma de narrar el deporte trascendieron el tiempo y marcaron una época. El consenso fue unánime: se despidió a un maestro que elevó el periodismo deportivo y dejó una huella imborrable en la historia de la comunicación argentina.

Mensajes de despedida a Ernesto Cherquis Bialo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FernandezAnibal/status/2035163758348087645?s=20&partner=&hide_thread=false Adiós Ernesto Cherquis Bialo. Hasta siempre querido amigo. pic.twitter.com/S6fFoqMQZh — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diego_yudcovsky/status/2035179127871877542?s=20&partner=&hide_thread=false Tuve la suerte de compartir aire con él. Cherquis Bialo fue y será una inspiración para mi. Letrado, culto, respetuoso y abierto a quienes buscábamos aprender de él. Siempre mencionó que le gustaba rodearse de los pibes para sentirse más joven. Un maestro del periodismo. pic.twitter.com/68WRsO1uIz — Diego Yudcovsky (@diego_yudcovsky) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/libermanmartin/status/2035183899081408741?s=20&partner=&hide_thread=false Tuve el honor de trabajar con el. Un tipo muy preparado, muy capaz. Por encima de la media. Al principio nos llevamos mal. Después nos llevamos muy bien y le expresé mi admiración. QEPD Ernesto. Chau, maestro. https://t.co/RZJPve6Tv9 — Martin Liberman (@libermanmartin) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/waltersafarian/status/2035167261913161878?s=20&partner=&hide_thread=false Ernesto Cherquis Bialo es uno de los mejores periodistas que conocí

Labure con el en televisión. Una mente brillante.

QEPD — Walter Safarian (@waltersafarian) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoCima_/status/2035184622460424298?s=20&partner=&hide_thread=false Hasta siempre Ernesto Cherquis Bialo.

Periodista de raza.

Gracias por tantas enseñanzas y respeto.

Gracias por este último tiempo de estar cerca para acompañar mi trabajo. pic.twitter.com/01U36t5jj2 — Gustavo Cima (@GustavoCima_) March 21, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colocostantino/status/2035171436445290836?s=20&partner=&hide_thread=false Adiós amigo. Me dejaste despedirte hoy, dos horas antes de decir irte. Te volví a decir lo que siempre te dije: que sos un extraordinario profesional, compañero y amigo q me dio esta profesión. No conozco hombre que me haya valorado y admirado tanto profesionalmente como vos.… pic.twitter.com/DFlBwqYVPn — Rosalía Costantino (@colocostantino) March 21, 2026