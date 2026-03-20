Murió Ernesto Cherquis Bialo, referente del periodismo deportivo sudamericano + Seguir en









Murió a los 85 años en el Hospital Alemán del barrio porteño de Recoleta, donde era tratado por una leucemia.

Cherquis Bialo era un multipremiado periodista deportivo.

Este 20 de marzo, el periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo murió a los 85 años de edad. Nació en Montevideo pero desde los 5 años vive en la ciudad de Buenos Aires, donde falleció tras ser atendido en el Hospital Alemán. Ganó cuatro Premios Martín Fierro por su labor en radio y televisión y una vez el Premio Konex en 1987.

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Desde 1962 se dedicaba al periodismo, con pasos por el diario Clarín y la revista deportiva El Gráfico, que llegó a dirigir desde 1982 hasta 1990. Fue el conductor de La oral deportiva, en radio Rivadavia, entre 1994 y 2001; y tuvo una prolífica carrera televisiva en Canal 13, Telefé y C5N.

Fue director de Medios de Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino y vocero de Julio Humberto Grondona desde 2009 hasta la muerte de Grondona en 2014.

Diego Maradona Cherquis Bialo De qué murió Cherquis Bialo El periodista fue diagnosticado de leucemia en el 2025. Luego de atravesar una internación, mostró mejorías y volvió al ámbito periodístico. Sin embargo, en las últimas semanas sufrió severas complicaciones que determinaron nuevamente su internación en el Hospital Alemán del barrio porteño de Recoleta.

“Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó con una neumonía bilateral. La neumonía bilateral me produjo la falta absoluta de defensas y la falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia”, explicó en una entrevista, en donde también relató lo que le señaló su médica: "No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar".

La comunidad periodística nacional ya se expresó en duelo por el fallecimiento de Bialo, al igual que clubes y profesionales del deporte.

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