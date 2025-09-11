La final de la Champions League ya tiene sede para 2027







El estadio seleccionado será el del Atlético Madrid, tras imponerse a las sedes de San Siro de Italia y Bakú de Azerbaiyán.

El Riyadh Air Metropolitano fue elegido sede de la final de la Champions League de 2027

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) definió que la final de la Champions League 2027, se jugará en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, por segunda vez en la historia de la competición, luego de albergar la final 2019 entre Tottenham y Liverpool.

¿Por qué la final de la Champions League 2027 se jugará en Estadio Riyadh Air Metropolitano? La experiencia previa del estadio del Atlético Madrid como sede, y su infraestructura moderna fueron factores clave para que la UEFA considerara nuevamente a la capital española como lugar ideal para la final. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impulsó la candidatura, presentando el recinto como una opción segura y probada, ganándole la candidatura al Estadio Olímpico de Bakú, de Azerbaiyán y al San Siro, de Italia.

Será la segunda final de Champions que en la cancha del equipo que dirige técnicamente Diego "El Cholo" Simeone. En 2019, el Metropolitano fue el escenario del duelo inglés entre el Liverpool y el Tottenham, en el que los Reds se impusieron por dos a cero, con goles de Mohamed Salah de penal y Divock Origi sobre el final.

¿Por qué se descartó a San Siro como sede de la final de la Champions League 2027? sansiro_.jpg San Siro Stadium

La UEFA siempre decide con antelación cuales serán las sedes de las finales de sus competiciones. Por ello, ya habían resuelto que la sede de la final del torneo más importante de clubes de Europa en 2027, se dispute en el Giuseppe Meazza/ San Siro, estadio en el que hacen de local el Inter y Milan de Italia. Sin embargo, el estadio italiano corre riesgo de no estar habilitado para la fecha, por una gran renovación planeada, por las autoridades de la ciudad de Milán. El motivo de la refacción, es tener el estadio listo para albergar la Eurocopa 2032, coorganizada entre Italia y Turquía.