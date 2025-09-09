Noruega atropelló a Moldavia, le ganó 11-1 y complica la clasificación de Italia al Mundial







Entre Haaland y Thelo Aasgaard hicieron nueve goles para confirmar el mejor momento de la historia futbolística de Noruega

En una exhibición de futbol, Noruega aplastó 11-1 a Moldavia y es líder con puntaje ideal

Por la quinta fecha del grupo I, Noruega consiguió la goleada más amplia de su historia al derrotar 11-1 a Moldavia. Erling Haaland marcó cinco tantos y dio dos asistencias, mientras que Thelo Aasgaard, delantero de 23 años, anotó cuatro. Con este registro, se convirtió en el tercer jugador en la historia de las eliminatorias UEFA en lograr un póker entrando desde el banco de suplentes. Por su parte, Italia quedó complicada para obtener el boleto directo al Mundial 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el estadio Ullevaal de Oslo, Noruega arrasó a Moldavia y lidera en soledad con puntaje ideal: ganó sus cinco partidos. El equipo nórdico liquidó el encuentro en el primer tiempo con cinco goles en 40 minutos, y Haaland volvió a mostrar su eficacia demoledora. El atacante acumula 48 goles en 45 partidos con la selección mayor. No es la primera vez que brilla con cifras históricas: en 2019 había convertido nueve tantos en el 12-0 ante Honduras en el Mundial Sub-20.

¿Quién es Thelo Aasgaard? El delantero noruego que convirtió 4 goles en la victoria por 11-1 Thelo Aasgaard, delantero del Rangers de Escocia, fue la gran sorpresa al marcar cuatro goles en el triunfo ingresando a los 15 minutos del segundo tiempo. Con 23 años, nació en Liverpool pero eligió representar a Noruega, al igual que su compañero de ataque Erling Haaland, nacido en Leeds, Inglaterra.

Con esta apabullante victoria, Noruega reafirma su liderazgo en el grupo y suma 15 puntos y una diferencia de gol de +21, con un partido más que Italia. La Azzura quedó complicada una vez más de cara a una clasificación a una copa del mundo: está obligada a ganar todo lo que resta y mejorar su +5. El 16 de noviembre ambos se enfrentarán en la última ventana de las eliminatorias europeas.

image