Con grandes novedades, así queda la parrilla definitiva de la Fórmula 1 2026, tras el cierre del mercado de pilotos + Seguir en









Ya se completó la grilla de corredores para la próxima temporada, con Franco Colapinto incluido y un nuevo novato de parte de Racing Bulls.

La parrilla completa de pilotos para la temporada 2026 de Fórmula 1.

La temporada 2026 de Fórmula 1 promete cambios en la parrilla de pilotos y equipos. Tras el cierre del mercado de pilotos, se confirmaron las alineaciones definitivas, con movimientos clave que redefinirán la competencia. La temporada 2025 culminará en Abu Dhabi con la definición del campeonato entre Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, pero la atención ya se centra en los preparativos para el próximo año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los cambios más relevantes destacan la llegada de Cadillac como nuevo equipo, con Bottas y Pérez como pilotos, y la transformación de Kick Sauber en Audi, que ingresará como proveedor oficial de motores y estructura. Además, Aston Martin cambiará su proveedor de motores a Honda, mientras que Red Bull y Racing Bulls utilizarán propulsores Ford. Los autos serán más cortos y angostos, en comparación con los modelos de 2025, adaptándose a las nuevas regulaciones técnicas.

Fórmula 1 Gran Premio de Las Vegas El nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull para 2026 El equipo Red Bull resolvió la incógnita sobre el compañero de Max Verstappen para la próxima temporada. Isack Hadjar, el joven piloto francés que destacó en Racing Bulls durante 2025, ocupará el segundo asiento del equipo austriaco. Esta decisión consolida la apuesta de Red Bull por el talento emergente, mientras Verstappen busca revalidar su título de campeón.

En Racing Bulls, se confirmó que Liam Lawson será piloto titular durante toda la temporada 2026, acompañado por Arvid Lindblad, un británico de 18 años que compite actualmente en Fórmula 2. Un nuevo piloto que se suma a la grilla de varios experimentados en la categoría.

Franco Colapinto y su 2026 como titular de Alpine El piloto argentino Franco Colapinto obtuvo la confirmación como titular de Alpine para 2026, otro logro para el automovilismo nacional. Colapinto será piloto principal tras una temporada de aprendizaje, en un contexto donde el equipo francés cambiará su proveedor de motores y dejará atrás los propulsores Renault para adoptar los de Mercedes.

Este cambio técnico podría beneficiar a Colapinto, ya que Mercedes se posiciona como el único fabricante que avanza sin retrasos en el desarrollo de sus unidades de potencia para 2026. Según análisis de expertos como Marcin Budkowski, otros proveedores como Honda, Ferrari y Audi enfrentan problemas técnicos que podrían afectar su rendimiento inicial. La ventaja tecnológica de Mercedes brindaría a Alpine una base más sólida para competir, lo que permitiría a Colapinto enfocarse en su adaptación a la categoría sin las limitaciones que afectaron al equipo en 2025. El Alpine A525, criticado por sus fallas en aerodinámica y transmisión, quedará atrás con la llegada de un chasis mejorado y un motor más confiable. Embed - FORMULA 1® on Instagram: "The final pieces of the puzzle Our 2026 grid is locked in! #F1 #Formula1" View this post on Instagram La grilla final de la Fórmula 1 2026 La parrilla completa para 2026 quedó conformada de la siguiente manera: Alpine - Mercedes Pierre Gasly (Francia)

Franco Colapinto (Argentina) Aston Martin - Honda Fernando Alonso (España)

Lance Stroll (Canadá) Audi Nico Hülkenberg (Alemania)

Gabriel Bortoleto (Brasil) Cadillac - Ferrari Valtteri Bottas (Finlandia)

Sergio Pérez (México) Ferrari Charles Leclerc (Mónaco)

Lewis Hamilton (Reino Unido) Haas - Ferrari Oliver Bearman (Reino Unido)

Esteban Ocon (Francia) McLaren - Mercedes Lando Norris (Reino Unido)

Oscar Piastri (Australia) Mercedes George Russell (Reino Unido)

Kimi Antonelli (Italia) Racing Bulls - Ford Liam Lawson (Nueva Zelanda)

Arvid Lindblad (Reino Unido) Red Bull - Ford Max Verstappen (Países Bajos)

Isack Hadjar (Francia) Williams - Mercedes Alexander Albon (Tailandia)

Carlos Sainz (España)