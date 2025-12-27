Perfil bajo y descanso en casa: Franco Colapinto aprovecha sus vacaciones en la Argentina

El piloto pilarense de Fórmula 1 aprovecha la pausa de la competencia y descansa antes de prepararse para la próxima temporada. A la par, su equipo avanza con el desarrollo de la nueva monoplaza.

Tras cerrar la temporada 2025 de la Fórmula 1 como piloto de Alpine, Franco Colapinto volvió al país para tomarse unos días de descanso antes de retomar la exigente agenda de preparación rumbo al próximo calendario . El corredor oriundo de Pilar transita el receso con un perfil bajo, mientras su equipo avanza en el desarrollo del nuevo monoplaza con el que apunta a mejorar el rendimiento competitivo en el año siguiente.

En sus primeras jornadas en suelo argentino, Colapinto alternó momentos de ocio y encuentros sociales. Asistió a un recital de Airbag , disputó un partido de pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap , en una agenda distendida lejos de la presión de las pistas.

Sin embargo, en las últimas horas llamó la atención por una aparición inesperada y sin exposición mediática. El piloto viajó a San Andrés de Giles , localidad bonaerense situada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal, donde se movió con absoluta naturalidad.

Acompañado por su padre, Aníbal Colapinto , ingresó a un supermercado del pueblo y generó sorpresa entre empleados y vecinos. Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, lo mostraron recorriendo la carnicería y luego posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y una chocolatada, reflejando una postal cotidiana y familiar.

Así, lejos del glamour del automovilismo internacional, Franco Colapinto aprovechó el parate para r econectar con sus raíces y recargar energías antes de volver a enfocarse en uno de los desafíos más exigentes de su carrera deportiva.

Fórmula 1 confirmó el calendario 2026: cuándo corre Franco Colapinto

La Fórmula 1 oficializó el calendario de la temporada 2026, que tendrá 24 fechas y estará atravesado por la implementación del nuevo reglamento técnico, uno de los cambios más profundos en la historia reciente de la categoría, en un año que aparece como clave para el argentino Franco Colapinto dentro de la máxima categoría.

El campeonato se iniciará el 6 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia, y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi, manteniendo el esquema de cierre en Medio Oriente. La temporada incluirá seis fines de semana con formato sprint y la incorporación de una nueva sede en Europa.

La principal novedad es el Gran Premio de Madrid, que se disputará del 11 al 13 de septiembre y marcará el cierre del tramo europeo. Con esa incorporación, España contará con dos carreras en el calendario, ya que se mantiene la fecha de Barcelona en junio.

Por cuestiones de calendario religioso, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron reprogramados para abril, debido a la celebración del Ramadán, una decisión habitual en la planificación de la categoría.

En cuanto al recorrido continental, la actividad europea comenzará a principios de junio en Mónaco y se extenderá durante cuatro meses, atravesando circuitos históricos como Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza y Hungaroring, antes del desembarco en Madrid.