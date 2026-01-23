Hockey: una Leona pasará a jugar para la selección de Alemania + Seguir en









Lucina von der Heyde, defensora nacida en Misiones, cumplió el plazo exigido por la FIH y podrá debutar con el combinado alemán desde el 5 de marzo.

Lucina von der Heyde disputó su último partido con Las Leonas en marzo de 2023, en la Pro League, y cerró así un ciclo de más de diez años en el seleccionado argentino.

La jugadora de hockey Lucina von der Heyde, realizó los trámites correspondientes, y está habilitada para jugar en la selección de Alemania. De esta manera, la misionera de 28 años, podrá ponerse la camiseta alemana a partir del próximo 5 de marzo, en otra de las más importantes selecciones del deporte sobre césped.

La precisión de la fecha no es casualidad. El último partido de von der Heyde con Las Leonas fue justamente en los primeros días de marzo de 2023, cuando enfrentó a EEUU por la Pro League 2022-2023. Para los cambios de representación nacional, la Federación Internacional (FIH) es muy estricta, y obliga a que pasen tres años sin citaciones, antes de cambiar de selección.

El combinado alemán anunció la incorporación de Lucina que se rumoreaba desde hace días e hizo una pequeña entrevista para la nacida en Misiones. “Fue una decisión difícil que requirió de mucha reflexión, pero estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron”, le dijo Luchi a la página oficial del hockey alemán que le dio la bienvenida. Y agregó: “Desde el primer día, tanto el equipo como el cuerpo técnico (encabezado por la legendaria jugadora neerlandesa Janneke Schopman) me dieron un cálido recibimiento y me hicieron sentir como en casa, lo cual fue muy importante para mí. Tenía muchas ganas de volver a jugar a este nivel y estoy deseando afrontar los retos que me esperan”.

Lucina von der Heyde, una de las grandes apariciones en los últimos años, de Las Leonas Lucina von der Heyde fue, durante la última década, una de las caras más sólidas del recambio del hockey argentino. Surgida en Misiones y formada en el circuito local antes de dar el salto a Europa, se consolidó rápidamente como defensora central de jerarquía y con salida limpia. Debutó joven en Las Leonas y atravesó distintos ciclos del seleccionado, participando en Pro League, torneos continentales y procesos olímpicos, siempre con un perfil bajo pero rendimientos altos. Sin estridencias, una de las mejores defensoras argentinas de los últimos diez años.

Inmediatamente, su caso remite al de Gonzalo Peillat, que cambió a Los Leones también por la selección teutona.

El día que Gonzalo Peillat decidió abandonar a Los Leones peillat-gol.webp Foto: Reuters Tras una disputa con la Confederación Argentina de Hockey en 2019, decidió renunciar al equipo nacional, a pesar de ser campeón y clave para la obtención del oro en Rio 2016. Posteriormente, fue nacionalizado alemán y juega en el Mannheimer HC. En una entrevista, Peillat expresó que la decisión de cambiar de selección fue difícil y que sintió una gran presión y duda sobre cómo sería recibido. A pesar de tener el pasaporte alemán desde 2020, él trabajó duro para ganarse un lugar en el equipo. Como era de esperar, su enfrentamiento con Argentina generó debate en las redes sociales, donde algunos lo tildaron de "traidor" mientras que otros lo apoyan.