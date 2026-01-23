San Lorenzo debuta en el Torneo Apertura ante Lanús: hora, TV y formaciones + Seguir en









San Lorenzo debutará este viernes en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol cuando reciba a Lanús, uno de los equipos más regulares que tuvo el 2025.

San Lorenzo debuta en el Torneo Apertura ante Lanús este viernes: hora, TV y formaciones @AFA

San Lorenzo llega a este Torneo Apertura sumido en una grave crisis institucional luego de lo que fue la salida de Marcelo Moretti como presidente de la institución, principalmente por es escándalo de la cámara oculta en el que recibía 25 mil dólares de coima.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el presidente interino es Eduardo Constantini, quien fue electo durante una Asamblea Extraordinaria a fines de 2025.

Pese a su delicado momento institucional, los jugadores del “Ciclón” dieron la cara y sorprendieron, ya que consiguieron la clasificación a la Copa Sudamericana e incluso en el primer semestre del año habían estado muy cerca del título en el Torneo Apertura, donde cayeron frente a Platense.

Lanús, por su parte, viene de tener un 2025 inolvidable, en el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer en una dramática definición por penales al Atlético Mineiro de Brasil.

El “Granate”, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, buscará volver a pisar fuerte en el 2026 en el fútbol argentino, ya que lleva casi 10 años sin títulos en dicho ámbito.

A qué hora juegan San Lorenzo vs Lanús Hora: 19. Por dónde ver San Lorenzo vs Lanús TV: TNT Sports Premium Formaciones San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez, Nicolás Tripichio; Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude. Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Estadio: Pedro Bidegain Árbitro: Pablo Dóvalo VAR: Diego Ceballos